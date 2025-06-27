Cumhuriyet gündeme getirmişti... LGS'deki 'kitapçık' skandalı Meclis'e taşındı

Gazetemizin Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) sorularının sınav devam ederken bir whatsapp grubundan paylaşıldığı yönündeki haberinin yankıları sürerken, skandal Meclis gündemine de taşındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Özçağdaş, önergede “LGS sınavında soru kitapçığımız bizim arzu ettiğimiz, alenen açıklanmasını istediğimiz saatten daha önce açıklandı" sözlerini sarf eden Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"*Sınav devam ederken ilk oturum sınav kitapçığı bir whatsapp grubunda nasıl yayınlanmıştır?

*Kitapçığı yayınlayan kişi ilgili PDF dosyasına nasıl ulaşmıştır ve ulaşan kişi kimdir? Kitapçığın yayınlandığı grup içinde bulunan kişiler kimlerdir?

*Aynı whatsapp grubunda, devam eden sınavın kitapçığının da ulaştığı bilgisinin yazılması nasıl açıklanmaktadır?

*Öğretmenlerin bile sınav sonunda görebildiği ve sınavın ertesi günü elde edebileceği kitapçığın ve cevap anahtarının paylaşılabiliyor olması sınav güvenliğinin sağlanmadığının göstergesi değil midir? Bu konuda neden gerekli tedbirler alınmamaktadır?

*Sınav sorumluları, gözetmenler ve idareciler; sınav yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi değil midir?

*Sınavlarda yaşanan skandalları basının takibi olmadan neden öğrenememekteyiz?"

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet gazetesi, 1 milyona yakın öğrencinin girdiği, eğitim hayatındaki en önemli duraklarından bir tanesi olan LGS sınavıyla ilgili çarpıcı bir skandala ulaştı.

15 Haziran günü sınav bitmeden önce bazı WhatsApp gruplarında sınav soruları ve cevap anahtarları dolaşıma sokuldu.

Bazı özel eğitim kurumu yöneticilerinin bulunduğu bir WhatsApp grubunda, (LGS) kapsamında yapılan sınavın "sözel kitapçığına" ait PDF dosyası sınav devam ederken paylaşıldı. Belgelerde, "2025-LGS-Sözel.pdf" isimli dosyanın saat 12.00’de, yani sınav henüz devam ederken grupta iletildiği görüldü.

Ayrıca, bazı kullanıcılar "sayısal kitapçığın" da geldiğini belirtti ve bu içeriklerin de grup içerisinde paylaşılacağını ifade etti. Oysa sınavın ikinci oturumu 12.50'de sona ermişti.