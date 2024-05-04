Son Dakika... MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Yayınlanma: 04.05.2024 - 18:14

Güncelleme: 04.05.2024 - 18:14

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi.