Cumhuriyet gündeme getirmişti... Müdürden velilere tehdit iddiası

Yayınlanma: 06.12.2024 - 12:16

Güncelleme: 06.12.2024 - 12:16

Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan üç kız öğrencinin Antalya’da staj yaptıkları otelde taciz edildikleri iddiası ile ilgili habere Amasya Valiliği açıklama yaptı. Okul Müdürü İbrahim Şimşek'in kız öğrencileri odasına çağırarak ailelerini dava etmekle, öğrencileri okuldan uzaklaştırmakla tehdit ettiği iddia edildi.

AİLELER ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERMİŞTİ

Antalya’da staj yaparken taciz edildiği iddia edilen kız öğrencilerden E.A ve A.K’nın anneleri 27 Kasım’da okul idaresini ve sorumlu öğretmenler hakkında görevlerini yapmadıkları, olayı gizledikleri konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdiler.

Aradan sekiz gün geçmesine rağmen 5 Aralık’a kadar bu konuda ailelere inceleme, soruşturma yapıldığına dair bir bilgi verilmedi, görüşülmedi. Ailelerin Cumhuriyet’e konuşup, haberin yayınlanmasıyla birlikte inceleme başlatıldığı bilgisi verildi. Amasya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü taciz iddialarının gazetemizde haber olmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

MÜDÜR KIZLARIMIZI TEHDİT ETMİŞ

Haberimizin ardından okul Müdürü İbrahim Şimşek'in tacize uğradığı iddia edilen üç kız öğrenciyi odasına çağırıp dava etmekle, okuldan uzaklaştırmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre Müdür Şimşek “Benim ismimi haberde nasıl geçirirsiniz, ailelerinizi dava edeceğim, sizi okuldan uzaklaştıracağım” diye tehdit etti. Kız öğrenciler sevk alarak okuldan ayrıldılar. Kız öğrencilerden E.A.’nın babası A.A tepki gösterdi.

Baba A.A. şu şekilde konuştu:

“Cumhuriyet Gazetesi sesimizi duyurduğu için teşekkür ediyorum. Haberin yayınlanmasıyla birlikte okul müdürü İbrahim şimşek çocuklarımızı odasına çağırıp tehdit etmiş. Asla müdürün tehdidine boyun eğmeyeceğiz, sonuna kadar sorumlular ceza alana kadar mücadele edeceğiz. Okul müdürü çocuklara sahip çıkacağına, sorumluları cezalandırılması için çalışacağına çocuklarımızı tehdit ediyor. Olay yazın olmuş, bu güne kadar hiçbir şey yapılmamış, çocukları baskı altına almışlar, patlak verince de üste çıkmaya çalışıyorlar. Okulun müdürü, yaşananlardan sorumlu kendisi değilmiş gibi çocuklarımızı tehdit etmeye, baskı yapmaya ne hakkı var? Böyle bir olayı örtbas etmek de ne oluyor, kimden neyi saklıyorlar, kimi koruyorlar? Çocuklarımızın psikolojisi bozulmuş, kriz geçiriyorlar, ilaç kullanıyorlar. Çocuklar sevk alarak eve gittiler.”

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Üç kız öğrencinin Antalya’da staj yaparken taciz edildiği iddiası gazetemizde haber olması sonucu Amasya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“06 Aralık 2024 Cuma günü çeşitli basın-yayın kuruluşlarında 'Üç lise öğrencisinin stajda istismara uğradığı belirtildi, okul idaresi sessiz' başlıklı haberler yer almıştır. Söz konusu iddialarla ilgili olarak 27.11.2024 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze sunulan dilekçe üzerine, aynı gün inceleme süreci başlatılmış olup, idari inceleme süreci titizlikle devam etmektedir. Konu hakkında herhangi bir işlem yapılmadı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.”