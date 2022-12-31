Rektörün sicili kabarık: Adrese teslim atamalara dur diyen yok
Hakkari Üniversitesi’nde Çölemerik Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ve Yüksekova Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı için 28 Aralık’ta Resmi Gazeteye ilan verildi. Söz konusu ilanlarda yer alan detaylı şartlar ise dikkat çekti.
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı için açılan ilanda, programla ilgisi olmamasına karşın “Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Yapmış Olmak” şartı arandı. Yine aynı ilanda Hakkari’de 1924 yılında yaşanan Nasturi Ayaklanması’na ait çalışmalar yapmış olmak koşulu da aranmış olması dikkat çekti.
Yüksekova Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı için verilen ilanda da, “Doktorasını Sosyoloji Alanında Yapmış Olmak” koşulu arandı. Ayrıca “Çok Kültürlülük, Sosyal Sermaye ve Göç Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak” şartlarının aranması, “Bir kişiye işaret eden madde mi?” şüphesini uyandırdı.
(En solda cumhurbaşkanı başdanışmanı Gülşen Orhan, en sağda rektör Pakiş)
Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, 2015 yılında İlahiyat Fakültesi Dekanlığı döneminde, 28 adayı eleyip oğlu Halit Ziya Pakiş’i kendi fakültesine araştırma görevlisi olarak atamıştı. Pakiş, hakkında süren davaya karşın görevine devam ediyor.
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