Berin Nadi’yi andık
Yaşamını Atatürk ilkelerine adayan Cumhuriyet Vakfı Kurucu Başkanı Berin Nadi’yi aramızdan ayrılışının 20. yılında andık. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, “Berin Hanım, Cumhuriyetin düşünce sistemine sahip ve bağlı bir kişiydi” dedi.
Yaşamını Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet devrimine adayan Cumhuriyet Vakfı Kurucu Başkanı Berin Nadi’yi aramızdan ayrılışının 20. yılında özlemle andık
Edirnekapı Şehitliği’ndeki gömütü başında dün düzenlenen anmaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Gazetemiz Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça ve gazetemiz çalışanları katıldı.
Alev Coşkun, Berin Nadi’nin huzurunda hem saygı hem vefa duygularını ifade etmek için toplandıklarını belirterek “Berin Nadi, Yunus Nadi’nin büyük oğlu Nadir Nadi’nin sevgili eşidir. Cumhuriyet gazetesinin düşünce sistemine sahip, bağlı ve sadık bir kişiydi. Nadir Nadi’nin ölümünden sonra Cumhuriyet gazetesinin yaşaması için bütün fedakârlığı gösterdi. Berin Nadi, Cumhuriyet gazetesinin bugün kurumsal olarak yaşamasını ve yürümesini sağlayan Cumhuriyet Vakfı’nın kurucusudur. Berin Nadi, bütün mal varlığını Cumhuriyet Vakfı’na bağışlamıştır ve onun da ötesinde Cumhuriyet gazetesinin düşünce ve ideolojik fikirlerine sadık bir kişiydi. Saygıyla ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.Cumhuriyet Vakfı Kurucu Başkanı Berin Nadi
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