İBB'den metrobüs duyurusu

13 Eylül 2021 Pazartesi, 23:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların hayatının vazgeçilmezi haline metrobüse neşter vuruyor. Yoğunluğun yaşandığı istasyonların yenilenmesi projesine hız veren İBB, İmamoğlu’nun “Geç kalınmış bir yatarım” olarak nitelendirdiği, eskiyen araçların yüksek kapasiteli ve çevreci otobüslerle yenilenmesi çalışmasında da sona yaklaşıyor.

SÖZLEŞME İMZALANACAK

İETT Genel Müdürlüğü tarafından açılan metrobüs alım ihalesinde sözleşme aşamasına gelindi. İhale için en iyi teklifi veren Otokar'a davet mektubu iletildi. Modern otobüsleri ile 50'den fazla ülkede milyonlarca yolcuya toplu taşımada üst düzey konfor ve güvenlik sunan Otokar, İstanbullular için 21 metre uzunluğunda, 200 yolcu kapasiteli metrobüs üretecek.

İBB’nin 160 yeni metrobüs alım ihalesini kazanan Otokar ve Akia firmalarıyla Çarşamba günü saat 10.00’da sözleşme imzalanacak.

Sözleşme gereği Otokar, İETT'ye 3 yıl boyunca satış sonrası hizmeti de sunacak.