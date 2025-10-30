Cumhuriyet’in 102. yılı Beylikdüzü’nde büyük coşkuyla kutlandı

Beylikdüzü Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıldönümünü anlamlı etkinliklerle kutladı.

Spor turnuvalarından çocuk gösterilerine, atölyelerden konserlere uzanan geniş bir program yelpazesiyle Cumhuriyet coşkusu tüm ilçeye yayıldı.

Kutlamalar kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına “Atatürk Kupası Voleybol Turnuvası” düzenlenirken, 6. Geleneksel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Ata’ya Saygı Kupası Satranç Turnuvası da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

İlçede bayram coşkusu, 28 Ekim Salı günü Yaşam Vadisi’nde bulunan Çanakkale Zafer Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla devam etti. 29 Ekim günü ise her yaştan yurttaşın ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı Cumhuriyet Yürüyüşü’ne Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi ve Zehra Evin Çalık’ın yanı sıra ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve ilçe halkı katılım sağladı.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sona eren yürüyüşte, Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İzmir Buca Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla paylaştığı mektubu sanal gerçeklik teknolojisiyle seslendirildi.

ÇALIK: ADALET BAZEN SESSİZ YÜRÜR, FAKAT VARDIĞI YER DAİMA DOĞRUDUR

Başkan Çalık mektubunda, “Bugün 29 Ekim. Bu tarih, zincirlerini kıran bir milletin yeniden doğduğu gündür. 29 Ekim, karanlığa başkaldırının, yokluktan var olmanın, ‘Ben varım!’ diyen bir halkın en büyük zaferidir. Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, bir yaşam iradesidir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetişsin diye kurulmuştur. Cumhuriyet, hiçbir kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin eşit yurttaş sayıldığı büyük bir vicdan sözleşmesidir. O yüzden Cumhuriyet, sadece geçmişin emaneti değil, geleceğin teminatıdır. Biliyorum, zaman zaman adaletin geciktiği, vicdanın suskunlaştığı günlerden geçiyoruz. Ama inanıyorum: Adalet bazen sessiz yürür; fakat vardığı yer daima doğrudur. Çünkü bu topraklarda hakikatin sesi asla susturulamaz. Bugün burada, hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi kimliğe, inanca ya da düşünceye sahip olursak olalım; hepimizin kalbinde aynı bayrak dalgalanıyor. Bu bayrak sadece bir renk, bir kumaş değildir; bu bayrak bir annenin duasıdır, bir gencin hayalidir, bir askerin son nefesidir. O yüzden diyorum ki: Cumhuriyet bir partiye, bir kişiye, bir zümreye ait değildir. Bugün bu inançla; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Anadolu’nun dört bir yanında canını ortaya koyan isimsiz kahramanları minnetle, rahmetle anıyorum. Onların bıraktığı bu emanete sahip çıkmak; özgürlükten, eşitlikten, adaletten yana durmakla mümkündür. Ben bugün parmaklıkların ardında olsam da Cumhuriyet’in ışığını her gün yeniden hissediyorum. Çünkü biliyorum ki Cumhuriyet, yalnız dışarıda değil, insanın içinde yaşar” ifadelerine yer verdi.

ÇEBİ: DEMOKRASİ VE ADALET MÜCADELESİ VEREN HERKESE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi ise yaptığı konuşmada, “Bugün tarihin en anlamlı günlerinden birini, Cumhuriyet’in 102. yılını büyük bir gururla, coşkuyla ve aynı zamanda derin bir sorumluluk duygusuyla kutlamak üzere bir araya geldik. Bugün, bir ulusun ‘Ya istiklâl ya ölüm!’ diyerek yeniden var oluşunun, bir milletin esareti reddedip özgürlüğe kanat çırpışının yıl dönümüdür. Cumhuriyet, bu milletin onurudur, vicdanıdır; bağımsızlığının, birliğinin ve umutlarının adıdır. Kıymetli konuklar, bugün burada hepimizin kalbinde bir eksiklik var. Bu kortejlerde, bu sahnelerde, bu sokaklarda, bu caddelerin tamamında seçilmiş belediye başkanımız Çalık Başkanımız vardı. O, coşkuyu birlikte yaşar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarına bağlılığımızı birlikte gösterir ve birlikte çok güzel kutlamalara imza atardı. Kendisi bugün aramızda olamasa da kalbi, nefesi, yüreği hâlâ Beylikdüzü’nde atmaya devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık’ı buradan, bu anlam dolu günde tüm kalbimle selamlıyorum. Sayın Başkanımız bugün aramızda değil; İzmir’de, haksız ve vicdanları sızlatan bir biçimde tutuklu bulunuyor. Ama herkes biliyor ki onun Atatürk sevdalısı olmak, memleket sevdalısı olmak ve Cumhuriyet sevdalısı olmaktan başka ne suçu ne de günahı var. Başkanımız, sağlık durumunun giderek ağırlaştığı bu süreçte bile inancını kaybetmedi. Her zaman olduğu gibi, yine dimdik, yine geleceğe umutla ve güvenle, yine adalete inançla bakıyor. Buradan, bu anlamlı günde Sayın Başkanımızın selamını, sevgisini ve yürek dolusu Cumhuriyet coşkusunu sizlere iletiyorum. Ve biz biliyoruz ki gerçekten de onun kalbi, bugün burada komşularımızla, çocuklarımızın neşesiyle, Atatürk’ün izinde yürüyen her bir yurttaşımızın yüreğinde atıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık’a ve demokrasi ile adalet mücadelesi veren, bu ülkenin güzel yarınları için ter döken, ağır bedeller ödeyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. O kahramanlara selam olsun” dedi.

ZEHRA ÇALIK: ZORLUKLAR, BİZLERİ YIPRATMAK İÇİN DEĞİL, KENETLENİP DAHA DA GÜÇLENMEMİZ İÇİN BİR FIRSATTIR

Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın eşi Zehra Çalık programda yaptığı konuşmada,“ Bugün, Cumhuriyetimiz 102 Yaşında ve yüreğim tarifsiz bir duygu içinde. Bir yanımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize armağan ettiği bu büyük bayramın coşkusu gururu, diğer yanımda ise, bu kutlamayı ve coşkuyu ailesinden, sevdiklerinden, sizlerden 500 kilometre uzakta, tutuklu olarak karşılamak zorunda kalan eşim, Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın yokluğunun burukluğu var. Ama biliyorum ki, Mehmet’in yüreği şu an burada, sizlerle, çok sevdiği Beylikdüzü ile. Onun hiçbir zaman makamlarla, mevkilerle, unvanlarla derdi olmadı. Onun tek derdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, bağımsız, özgür, güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nde çocukların, gençlerin, kadınların yaş almış büyüklerimizin yüzünün gülmesiydi. Mehmet, en zor anlarında bile inancını, vatan sevgisini ve sizlere olan, bu memlekete olan güvenini asla yitirmedi. "Bu millet, bu ülke, her zorluğun üstesinden gelmeyi bilir." derdi. Onun bu inancı, bugün benim ve çocuklarımızın en büyük dayanağı. Ve biz, bu inancı sizlerle paylaşıyoruz. Ben inanıyorum ki ülkece bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağız. Zorluklar, bizleri yıpratmak için değil, kenetlenip daha da güçlenmemiz için bir fırsattır. Bugün burada, bu coşku ve kararlılık içinde, bu inancın bir kez daha filizlendiğini görüyorum. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü’nde Cumhuriyet coşkusu, Beylikdüzü Halk Müziği Topluluğu, Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu, Beylikdüzü Halk Oyunları Topluluğu, anlatıcı Erhan Korkmaz ve Türk halk müziğinin sevilen ismi Belkıs Akkale’nin konuk sanatçı olarak sahne aldığı Cumhuriyet Konseri ile sona erdi.