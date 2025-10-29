Cumhuriyet’in 102. yılı Boğaz’da kutlandı

TÜRSAB Başkan Adayı Aylin Özsavaş, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla Boğaz’da seyahat acentalarıyla anlamlı bir kutlama yemeğinde bir araya geldi.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte seyahat acentası temsilcileri ve basın mensupları yer aldı.

“CUMHURİYETİMİZİN 102. YILINI SİZLERLE KUTLAMAKTAN BÜYÜK ONUR DUYUYORUM”

Aylin Özsavaş, konuşmasında Cumhuriyet’in değerlerine ve birlik ruhuna vurgu yaptı:

“Cumhuriyetimizin 102. yılını sizlerle beraber kutlamaktan büyük onur duyuyorum. Bu özel günü meslektaşlarım ve basın mensuplarıyla paylaşmak benim için büyük bir mutluluk.”

Özsavaş, mevcut yönetimin seyahat acentalarına karşı duyarsız kaldığını ve vizyonsuz bir anlayışla hareket ettiğini belirtti. “Biz, birlik içinde, adil, şeffaf ve güvene dayalı bir yönetim anlayışı için geliyoruz,” dedi.

“ATATÜRK’ÜN EMANETİ CUMHURİYET’TEN GÜÇ ALIYORUZ”

Aylin Özsavaş konuşmasında, “Atatürk’ün bizlere emaneti Cumhuriyet’tir! Bir Cumhuriyet kadını olarak sizlere söz veriyorum; TÜRSAB Başkanı olarak seçildiğimde seyahat acentalarıyla hep birlikte tüm sorunlarımızı tek tek ele alacak, en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Hepimizin istekleri doğrultusunda yeni projeleri hızla hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu sözleriyle Özsavaş, turizm sektöründe adil ve katılımcı bir yönetim anlayışını ön plana çıkaracaklarını belirtti.

Kutlama yemeğine katılan seyahat acentaları temsilcileri, Aylin Özsavaş’a olan desteklerini dile getirdiler. Katılımcılar, boğazın büyüleyici atmosferinde Cumhuriyet coşkusunu yaşarken, TÜRSAB’ın geleceğine dair umutlarını da paylaştılar.

Özsavaş “Birlikte varız, birlikte başaracağız" diye konuşmasını bitirdi.