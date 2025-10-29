Cumhuriyet'in 102. yılı... Siyasilerden 29 Ekim mesajları!

Siyasi parti lider ve temsilcileri, 29 Ekim dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyet'in 102. yılı kapsamında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

“Cumhuriyet daima ileriye bakar. Biz de onun baktığı yere! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurucu kadrolarımıza, şehit ve gazilerimize sonsuz minnetle… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu:

“‘Efendiler, yârın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.’ Genç ve cesuruz, mutlaka kazanacağız. Yaşasın Cumhuriyet.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

“Benim en büyük eserim Cumhuriyettir. Türk milletinin kaderi, bir liderin iradesiyle değişti. Atatürk’ün emanetine sahip çıkmanın gururuyla; Sonsuza dek yaşasın Cumhuriyet!"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

"Hangi fikri temelden gelirse gelsin, Cumhuriyet karşıtları hep kendilerine ayrıcalık isterler. Oysa Cumhuriyet, ayrıcalığın, kayırmacılığın panzehridir. Bugün, 102. yılını, büyük bir gurur ve coşkuyla, sonsuz bir inançla idrak ettiğimiz Cumhuriyet; tüm düşmanlarına inat eşitliktir. Makulde buluşmaktır. Dengenin, helal lokmanın, alın terinin, emeğin muhafızıdır. Cumhuriyet gözün arkada kalmamasıdır."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

“Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en sancılı günlerinde, onca zorluğa, yokluğa, sıkıntıya rağmen hürriyet ve istiklaline dört elle sarılan fedakar milletimizin son çatısı; devletler zincirimizin son halkasıdır. Milli birlik ve dayanışmamızı hedef alan kaos tüccarlarına prim vermeden; engelleri aşmaya, oyunları bozmaya, yayılmacı emeller peşinde koşanların heveslerini kursaklarında bırakmaya inşallah devam edeceğiz. Bölgesinde lider; dünyada muteber; büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:

“Demokrasiyi bir hak, Cumhuriyet’i sorumluluk olarak içselleştirirsek, 102 yıldır derin krizler üreten yanlışları aşmamız mümkün. Toplumsuz cumhuriyet olmaz, kamusuz demokrasi olmaz. Cumhuriyet bir kavram, bir egemenlik biçimidir ama onu diğer bütün egemenlik biçimlerinden ayıran alameti farikası demokrasidir. 102 yıllık Cumhuriyet serüveninde Kürt meselesi, temelde haklar ve her düzeyde siyasal katılım sorunudur. Cumhuriyet ile Demokrasi arasındaki gerilimin en acı sonucudur. Bugün, hepimiz yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Barış ve Demokratik Toplum Süreci, tarihi bir fırsat sunuyor.” (T24’te yayımlanan Cumhuriyetin 102. yılında: Nasıl birlikte yaşayacağız? yazısından alıntı.)

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in yaşaması için Zafer Partisi kararlılıkla mücadele edecektir! #YetiştikÇünküBiz.Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi gururla, minnetle anıyorum."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Milli Mücadeleyi Cumhuriyet'le taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıyorum."

Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkanı Fatih Erbakan:

"Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

“Bugün, aynı kararlılıkla bölgesinde ve dünyada güvenin ve direncin simgesi olmayı sürdürmektedir. Milli egemenliğin ve bağımsızlığın timsali olan Cumhuriyet’imiz, milletimizin ortak aklı ve irfanıyla yükselmiş, birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla kökleşmiştir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da halkın sesini TBMM'de gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, milletten aldığı yetkiyle Cumhuriyet'imizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum.”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:

“Cumhuriyetimizin 102. yılını, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında coşku ve gururla kutluyoruz. Demokrasimizle taçlandırdığımız Cumhuriyetimizi, özgürlük, adalet ve milli irade temelleri üzerinde, güçlü ve itibarlı bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi, bizlere yol göstermeye devam etmekte; bilimin, teknolojinin ve üretimin her alanında ülkemizi daha ileriye taşımaktadır."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

"Kahraman ecdadımızın izinde, azim, inanç ve kararlılıkla geleceğe… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."