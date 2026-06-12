Cumhuriyet’in haberi Meclis gündeminde: ‘Amasra'da aileler 4 yıldır adalet ve tazminat bekliyor’

Gazetemizin; 'Amasra katliamı' aileleri 4 yıldır tazminat bekliyor: “Cumhurbaşkanı bize sahip çıkacağını söyledi, tuvalet temizliyoruz!” başlığıyla gündeme getirdiği haberi Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Meclis’te Bakan Akın Gürlek’e sordu.

Karaca, Amasra maden katliamında yaşamını yitiren 43 madencinin ailelerinin yaşadığı mağduriyetleri TBMM gündemine taşırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, katliamın üzerinden dört yıl geçmesine rağmen tazminat davalarının sonuçlandırılmadığını ve ailelerin hâlâ adalet beklediğini belirtti.

Karaca, Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında meydana gelen ve 43 işçinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından siyasi iktidar temsilcilerinin ailelere yönelik verdiği sözlerin tutulmadığını ifade etti. Katliam sonrasında "Bu aileler bize mirastır, sahip çıkacağız" denildiğini hatırlatan Karaca, geçen yıl sonuçlanan ceza davasında sanıklara "ödül gibi cezalar" verildiğini, katliamın esas sorumluları olarak gördüğü bürokratlar ve TTK yöneticilerinin ise yargı önüne çıkarılmadığını söyledi.

"TAZMİNAT DAVALARI SÜRÜNCEMEDE BIRAKILIYOR”

Madenci ailelerinin yalnızca adalet değil ekonomik mağduriyet de yaşadığını vurgulayan Karaca, tazminat davalarının hâlâ sonuçlandırılmadığını belirtti. Soma katliamının ardından yürürlüğe giren zorunlu ferdi kaza sigortasının TTK tarafından yedi yıl boyunca uygulanmadığını ifade eden Karaca, bu nedenle ailelerin en temel haklarından biri olan tazminatlara ulaşamadığını kaydetti. Enflasyon nedeniyle hak kayıplarının da büyüdüğünü dile getirdi.

"CANIMIZI VERMEK YETMEDİ”

Önergede, yaşamını yitiren madencilerin yakınlarına verilen işlerin de eleştirildiğini aktaran Karaca, bir madenci eşinin "Canımızı vermek yetmedi, hayatta kalmak için tuvalet temizliyoruz" sözlerine yer verdi. Karaca, işçi ailelerinin hem ekonomik hem de hukuki açıdan mağdur edildiğini, adalete erişimlerinin engellendiğini savundu.

BAKANLIĞA BEŞ SORU

Karaca, önergesinde Adalet Bakanlığına şu soruları yöneltti: