Cumhuriyet’in ‘Karadeniz’de Türk teknesine kim saldırdı’ sorusuna Hulusi Akar’dan yanıt: ‘Çalışılıyor, şimdi açıklamak uygun değil’

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu, uzman erbaş kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 17 maddelik yasa teklifini görüşmek üzere, dün, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın başkanlığında toplandı. Toplantıya Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet de katıldı.

4 MADDEYE İTİRAZ

Yasanın özellikle 1, 2, 7 ve 8. maddeleri muhalefetin eleştirilerine neden oldu. 1 ve 2. maddede, ordudan ayrılan tabiplerin, bir süre ne kamu ne de özel kuruluşlarda çalışamaması hükmü yer alıyordu. 7. madde, terör ve bazı gerekçelerle Millî Savunma Bakanlığından ihraç edilen personelin orduya geri dönebilmesini, kararın nihaileşmesi şartına bağlıyordu. 8. maddede ise kamulaştırmaya yönelik hususlar vardı. Muhalefet milletvekilleri, bu maddelerin bazılarının Anayasa’ya, bazılarının da hakkaniyete aykırı olduğunu savundu. Benzer bir yasanın daha önce AYM’den döndüğüne dikkat çekti. Fakat bütün maddeler oybirliğiyle kabul edildi.

CUMHURİYET’İN ‘BALIKÇI’ SORUSUNA YANIT

Komisyonda, geçtiğimiz hafta Karadeniz’de bir Türk balıkçının ölümü ile sonuçlanan tekne saldırısı da gündeme geldi. CHP’li Ertuğrul’un gündeme getirdiği konuda Hulusi Akar, “Ona da bakarız” dedi ancak konu bir daha gündeme gelmedi. Komisyon sonrası ise Akar gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Cumhuriyet, “Saldırıyı kimin yaptığı belli mi? Olay münhasır ekonomik bölgede mi yoksa karasularında mı gerçekleşti? Hangi önlemler alınıyor?” sorularını sordu.

Hulusi Akar, “Olay detaylı bir şekilde ilgili makamlar tarafından takip ediliyor. Gerekli tedbirler alındı, alınıyor. İkazlar yapıldı, yapılıyor. Yapılması gereken tedbirler neyse, yapılacak. Bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok açık ve net ifade ettiği gibi, bize karşı yönelen tehdit ve risklere karşı biz her türlü olayı yakından takip ediyoruz, ilgili makamlarımız değerlendiriyor. Cumhurbaşkanımız, ‘Tedbirimiz net ve sert olur’ dedi” sözlerini sarf etti. “Kimin yaptığı belli mi” sorusunu ise, “Çalışılıyor, şimdi açıklamak pek uygun değil” diye yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

5 Haziran’da Karadeniz’de, Kırım Adası’nın Sivastopol kenti yakınlarında bir Türk balıkçı teknesi saldırıya uğramış, saldırıda balıkçı Cüneyt Varlık yaşamını yitirmişti. Cumhuriyet’e konuşan Rusya Büyükelçisi Sergey Verşinin, “Rusya, Kiev rejiminin yaptığı gibi sivil gemilere veya yük gemilerine saldırmamakta ve terörist yöntemlerini kullanmamaktadır” demiş, Türk Dışişleri kaynakları ise “Tüm taraflara mesaj verildi” ifadelerini kullanmıştı.