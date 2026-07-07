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Cumhuriyet keyfi engellemeye karşın NATO Zirvesi’nde

Cumhuriyet keyfi engellemeye karşın NATO Zirvesi’nde

7.07.2026 14:44:00
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Süleyman Tosunoğlu
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Cumhuriyet keyfi engellemeye karşın NATO Zirvesi’nde

Cumhuriyet gazetesinin Türkiye’den yaptığı NATO Zirvesi akreditasyon başvurusu kabul edilmedi. Ancak gazetemizin Paris Temsilcisi süleyman Tosunoğlu Fransa Cumhurbaşkanlığı Élysée Sarayı Basın Merkezi tarafından akredite edilerek Ankara’daki NATO Zirvesi’ni yerinde takip ediyor.

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Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi, devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen basın mensuplarını da bir araya getirdi.

Zirvenin yapıldığı alanda kurulan Uluslararası Medya Merkezi, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma temposuna sahne oldu.

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Gazetemizin Paris Temsilcisi Süleyman Tosunoğlu.

Resmî verilere göre zirveyi takip etmek üzere yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Televizyon ekipleri canlı yayınlarını sürdürürken, muhabirler liderlerin temaslarını, ikili görüşmelerini ve zirveden çıkacak kararları anbean kamuoyuna aktarıyor.

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ÇALIŞMA ALANLARI OLUŞTURULDU

Gazetecilerin çalışması için hazırlanan medya merkezinde aynı anda 1.600 kişinin görev yapabileceği çalışma alanı oluşturuldu. Canlı yayın noktaları, montaj odaları ve güçlü teknik altyapısıyla donatılan merkez, zirve boyunca uluslararası medyanın ana çalışma üssü haline geldi.

Yoğun basın ilgisi, Ankara’daki NATO Zirvesi’nin yalnızca diplomatik açıdan değil, küresel kamuoyu bakımından da yakından takip edilen uluslararası bir toplantı olduğunu da ortaya koyuyor.

İlgili Konular: #Ankara #NATO #zirve

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