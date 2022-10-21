Cumhuriyet kitapları İzmir Kitap Fuarı'nda

21 Ekim 2022 Cuma, 13:27

İzmir Kitap Fuarı - İZKİTAP için geri sayım başladı. 250’ye yakın yayınevi ve kurumun katılacağı İZKİTAP; dopdolu etkinlik programı, imza günleri ve söyleşilerle 28 Ekim - 6 Kasım 2022 tarihlerinde fuarizmir’de gerçekleştirilecek.

İzmir Kitap Fuarı’nın “Onur Konuğu” Sorbonne Üniversitesinde Türk Edebiyatı dersleri veren yazar ve akademisyen Nedim Gürsel olacak. Nedim Gürsel, 29 Ekim günü gerçekleştirilecek söyleşide ziyaretçilerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, geçen ağustos ayında düzenlenen tanıtım toplantısında, Her Mahalleye Bir Kütüphane Kampanyası’na dikkat çekerek, “İzmir hazır bilgilerin tüketildiği değil, tüm dünyaya yön veren eserlerin hayat bulduğu bir kent olmayı hayal etti. Bunu yerine getirmekse bizim asli görevlerimizdendir. Bu duruşumuzun teminatlarından biri olan İZKİTAP işte bu nedenle çok değerli. İzmir’in ikinci yüzyılı hazırlanırken yer alacak bu fuar başka bir anlam başka bir içerik zenginliği de taşıyor” dediği fuar kentin kültür hayatına çok önemli bir hizmet verecek. Fuarı, 10 gün boyunca 10 binlerce kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Kitap'ın da yer alacağı İZKİTAP'da söyleşiler şu şekilde:

29 Ekim 2022 Cumartesi: Prof. Dr. Üstün Dökmen - Öner Yağcı - Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı

30 Ekim 2022 Pazar: Şükran Soner - Zeynep Aliye - Hakkı Keskin

4 Kasım 2022 Cuma -Ahmet Gürel - Deniz Berktay

5 Kasım 2022 Cumartesi: Zeynep Oral -

6 Kasım 2022 Pazar: Mine Kırıkkanat - Eren Aysan - Mustafa Balbay