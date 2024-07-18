Cumhuriyet, kötü niyetli bir saldırıdan daha aklanarak çıktı

Yayınlanma: 18.07.2024 - 15:48

Güncelleme: 18.07.2024 - 16:21

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Vakfı ve gazete yöneticileri hakkında asılsız suçlamalarla Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan başvurulara takipsizlik kararı verilmesine karşın benzer savlar Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne de yansıtılmıştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından yapılan yaklaşık bir yıllık inceleme sonucu hazırlanan rapor geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Rapora göre, Cumhuriyet Vakfı ve Cumhuriyet gazetesi yöneticileri hakkında ileri sürülen hiçbir iddia "sübut bulmadı", yani kanıtlanamadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerinin raporu ile Cumhuriyet Vakfı ve yöneticileri "ibra" edildi, yani aklandı.

Böylece, kötü niyetli yönlendirmeler ve kişisel hırslarla geçtiğimiz yıl Cumhuriyet gazetesi yöneticileriyle Cumhuriyet Vakfı’nı kamuoyunda, sosyal medyada hedef alan yalan, iftira ve savların tümü yapılan araştırma ve incelemeler sonucu çökmüş oldu.