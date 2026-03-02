Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.03.2026
Cumhuriyet/Ankara
Cumhuriyet Kültür Merkezi’ne piyano bağışı yapan Ataç kardeşlere teşekkür mektubu sunuldu

Cumhuriyet Kültür Merkezi’ne piyano bağışı yapan İnci ve Ayşe Ataç kardeşlere törenle teşekkür mektubu sunuldu.

19. yüzyılda Alman Wilhelm Spaethe ve Otto Paul Spaethe kardeşler tarafından üretilen çok değerli antika piyanoyu Cumhuriyet’e bağışlayan kardeşler adına konuşan İnci Ataç, piyanoyu hem komşuları, hem de çocukken kendilerine müzik dersleri veren Leon Ekserci ile İtalyan eşi Madam Enkserdjis’ten devraldıklarını belirterek, “Piyanomuzu, Cumhuriyet gazetesine emanet etmek bizim için çok anlamlı oldu” dedi.

Piyano bağışı nedeniyle düzenlenen törende; gazetemizin gerici bir saldırı sonrası şehit edilen yazarlarından Doç. Dr. Bahriye Üçok’un da yeğenleri olan Ataç kardeşlere Cumhuriyet Ankara Büro Temsilcisi Sertaç Eş bir teşekkür mektubu sundu.

Törende, yazarımız Işık Kansu, Ataç kardeşlerin bağışının çok değerli olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Vakfı’na ait Cumhuriyet Ankara Bürosu’nda sanata ve kültüre hizmet veren Cumhuriyet Kültür Merkezi Konferans Salonu’ndaki yerine yerleştirilen piyano her seslenişinde, saygıdeğer ve vefakar bir ailenin özgürlüğe, bağımsızlığa, insancıl değerlere olan inancını kanıtlayacaktır” dedi. 

