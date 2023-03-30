Cumhuriyet okurları çağrımıza ses verdi: Destek yağdı...
Tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde, Cumhuriyet Gazetesi'nin depremzedeler adına yaptığı destek çağrısı yanıtsız kalmadı. Destek sunan tüm okurlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan, 11 ilde ise ağır yıkıma neden olan depremlerin açtığı yaralar sarılmaya devam ediyor.
Binlerce yurttaşımızın yaşamını yitirdiği, binlerce yurttaşımızın ise enkaz altında kaldığı felaketin ilk günlerinde, Cumhuriyet Gazetesi olarak biz de üzerimize düşeni yapmak istedik.
Tüm Türkiye depremzedelere yardım etmek için var gücüyle çalışırken, bizler de yeniden kurulacak hayatlar için sağlanacak desteğe aracı olmayı bir görev bildik.
Yurtiçi ve yurtdışında yaşayan pek çok Cumhuriyet okuru, bize ulaşarak ihtiyacı olanlara yardımlarını iletmek üzere yoğun isteklerini belirtti.
Bunun üzerine 9 Şubat'ta yayınladığımız çağrı ile okurlarımızın desteklerini depremzede yurttaşlarımıza ileteceğimizi duyurduk.
Duyurumuza yanıt veren okurlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Destek sunan okurlarımızın adlarını, izinleri çerçevesinde sizinle paylaşıyoruz:
FEYZA OYAT
AHMET EKREM GENÇOĞLU
SEVİM AKINCI
YUSUF KENAN ÖZLÜK
FATMA KESKİN
İBRAHİM DOĞAN
AYTEKİN AYHAN YILDIZ
KADİM YILDIRIM
ÜLKER YILDIZ
MEHMET ÖZBEY
RECEP AKKOYUNLU
ORHAN ÜNEL
ATİLA ÖZGÜÇ
ÖMER ADIGÜZEL
RAMİS ÖZKAN
CENGİZ ECİT
FATİH İLKİŞ
HAKAN HERSEK
EŞREF YALÇIN
NİLAY BOZTAŞ
MUSTAFA KAYATEKİN
HİKMET AKMAN
YILMAZ AKIN ALTUNTAŞ
YUSUF KENAN ÖZLÜK
SENA BAYRAKTAR
ÖZCAN ÖZBEK
MUSTAFA HAZIM BAYKA
ORHAN ÜNEL
RECEP ULAŞ
ALAATTİN ŞENEL
ASIM TÜZÜNER
MUSTAFA ERKAN DEMİRELLİ
ATİLLA BATMAZ
NAİL ÇALLIOĞLU
İSMAİL ŞAHİN
RECEP ÖZGENÇ
ALİ ÖZER
DEVRİM TÜRKER
ÖZGÜR YÖRÜK
BARIŞ ÜNAL
AYLA ALİYE ŞAHİN
ORHAN SEYİT KARACAOĞLU
MEHMET VEDAT NECİPOĞLU
MURAT ERENLER
GÜNŞAH ŞAHİN
NACİ BAŞARAN
TOLGA SÖNMEZ
ALİ AYDIN
GAZİ GÜNER
FAHRETTİN SERDAROĞLU
SÜLEYMAN DİNÇEL
NAZIM ESMER
MESUT GÜLTEPE
CEMALETTİN ÇANAKÇI
ALİ FUAT TOKDEMİR
METİN DAY
MUSTAFA ARAS
İSMAİL ALATAŞ
ATACAN ÇELİK
MAHİR SARIPINAR
ŞÜKRÜ ULAŞ ATMACA
AHMET BÜLENT ÜÇOK
ŞÜKRAN CİNAY
AHMET NEJDET TOKER
RIZA YUKA
SERACETTİN KAYAOĞLU
MÜBECCEL URAL
OSMAN ATIF URAL
NAZIM TUTAR
RECEP ÇİL
OYA KÜLEBİ
SÜREYYA KAYIHAN
UĞUR KURTUL KANTAR
EŞREF NALDEMİRCİ
MUSTAFA TÜMER
LEYLA ÇETİN
SUAT ŞAŞOĞLU
ADNAN ALAŞ
MERVE SAĞLAM
İLKNUR YILDIZ
ÖMER YÜZBAŞIOĞLU
MUSTAFA KARA
OSMAN EZİK
MUHARREM SARIKAN
TÜLAY YÜKSEL
ALİ KOÇ
NURHAYAT ÖZAKÇE
SAADET CEYLAN ÇAPRAZ
MERAL ÜNVER
SERAP-AHMET YILMAZ
ÖZCAN ŞEVKET
İSMAİL NAİL KARAOSMANOĞLU
BERKAY AMİRHAN
FETİH ŞEN
MEHMET AYKUT DEDE
FERDA KAYMAZ
ERSİN ESEN
REMZİ ÖZEN
KİRAZLI MESCİT KONAKLARI TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM
ÖZGÜR AYDIN
ALİ GÜRSOY
MEHMET TEMEL ERGUN
ÜSTÜN ALAN
MUSTAFA KEMAL ÖZGER
RABİA ACARBAY
MURAT ACARBAY
DAVER YEKER
ABDULKADİR KAYA
NEVZAT ÇAKAR
ŞAHİN YILDIZ
SİBEL GELİŞKEN
OSMAN ÖZTÜRK
ŞENER ÇELİK
BAKİ MERDAN
GÜNDÜZ ŞEN
MEHMET KARABOĞA
AHMET VONAL
ERKAN ERTUGAL
AYŞEGÜL KOCAMAN
MESUT İZGİLİ
SÜLEYMAN SIRRI GÜLER
FİRDES NURAN SİVRİ
MERVE KÖKSAL
NİLÜFER ARICAN
İBRAHİM KARADAĞ
HASAN KILIÇ
MUSTAFA ÇAĞDAŞ KÜÇÜK
OSMAN NİHAT DAVUT
AHMET SARAOĞLU
EROL UYSAL
HAMZA AKBULUT
MEHMET ALİ KARAKAYA
FAİK KILIÇ
RUHİ ERCAN AVCI
MEHMET BORAN
MUHARREM ERGİN
NİHAT ÖZKAN
VEYSEL KAYBAKİ
SAFİNAZ ERDAL
ABİDİN KOÇ
CİHAT GÜNER
HASAN SESLİ
KEMAL KILIÇ
YILMAZ ATICI
MUSTAFA TOPOĞLU
CEMAL ÖZYURT
MUSTAFA CAN KÖKSAL
BAHAR ÖZTEKİN
İSMET DOĞAN
NEVZAT KÜLCÜ
MERYEM ARPAÇ
ERCAN TÜRKELİ
AHMET İLHAN KÜÇÜKOĞLU
MEHMET TEKİN ALP
ALİ İHSAN BAKIR
ŞÜKRAN KESKİN
SALİH KANAT
ESAT TAŞ
OZAN DENİZ KARADAĞ
SÜLEYMAN ÖZHAN
GALİP KARAKUŞ
HÜSEYİN ERDOĞAN
BAHADIR AKGÜN
ÖZCAN SAVAŞ
DUVAN HAMİT
AKİF ERSOY
SİNAN YÖRÜKOĞLU
MEMDUH CEM ATALAY
NURAN TUĞRUL
ATTİLA YILDIRIM
MAHMUT ARIK
LEMAN ELİF AYBAY
İDRİS ÇETİN
SERCAN ULUDAŞDEMİR
BİNGÖL YILDIRIM
MURAT ERENLER
BURAK ERGİN
MAHMUT CEVAT YALÇIN
FATMA FÜSUN AŞICI
VEYSEL DİNÇ
OSMAN KÖKSAL
HAKKI OĞUZ ONARAN
YAKUP YILMAZ
LEVENT OKUMUŞOĞLU
FADİME KAYA
İLKFER AKMAN
ERGUN GEDİZLİOĞLU
İSMET ÜLKER
MEHMET EMİN KUNT
MEHMET KARABOĞA
AHMET SARAOĞLU
SÜLEYMAN KARADENİZ
MEHMET ÜNLÜ
ERDOĞAN ÖZCAN
İSA DEMİRCAN
AHMET İHSAN SAYAN
MEHMET KOÇ
ÖMER FARUK GÜVEN
GÜLAY GÜL
TURĞAY GAYRET
HAYRİ SEMİZ
İSMAİL DÖNMEZ
FATMA ŞAHİNKOL
MEHMET GÜNEŞ SARIYAR
SAVAŞ DİLEK
MERAL ÜNVER
ERSAN YILDIRIM
EMİN GAZANFER ÜNAL
MUSTAFA ERDOĞAN
UĞUR ÜREMEK
TEMEL GENÇ
ERTAN TURAN
YUSUF KENAN AKSU
HÜSEYİN ŞİŞMAN
A. HAKAN ŞERAFETTİNOĞLU
AHMET ERİŞLER
SIDDIK ÇELİK
ALİ RIZA ELMAS
TANYOL BUMİN
EMİNE ÇINBIL
HÜSAMETTİN ÖRÜÇ
HALİL SEVİNÇ
HÜSEYİN AYVERDİ
MEHMET GÖKOĞLU
AYNUR AKARSU
NECDET MAZLUM
MEHMET CEMİL PEKİN
ŞABAN ŞADİ SARAÇ
ALİ AYDIN
SERVET AYA
OSMAN NİHAT DAVUT
ÖZDEN ASLAN ÇATALTEPE
YELDA KEMİKSİZ
NURETTİN ESEN
MUHARREM ŞENTÜRK
UFUK MERT
ROLAND KAMBER
KIYAS AY
SÜLEYMAN YÜKSEL
OLCAY KIRIŞOĞLU
MESUT BAĞCI
SALİH MERİH ÇAMLICA
OSMAN EROL ERDEM
SÜLEYMAN TUFAN TİMUÇİN
NECATİ AYDIN
TÖREM DOĞALGAZ TESİSAT İNŞAAT TAAHHÜT GIDA HAYVANCILIK
SELAHATTİN ÇAKAR
ABDULGANİ AŞIK
İFAKAT KUTLUĞ
UĞUR KAHVECİOĞLU
FEHMİ AYBERK DEMİR
KEREM ZİYA ÖZKER
CELAL YAŞAR CAN
BEKTAŞ CEM ALDIKAÇTI
MAHMUT TOPCU
EROL EKİCİ
HİDAYET ERGİN
MUSA ŞAT
REFİKA DAYICIOĞLU
ANTAŞ OTOMOTİV NAKLİYECİLİK KUAFÖR SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
NİYAZİ GÜMÜŞ
GEÇMEZ ZİYA
BİRLEŞİK ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş.
BESTAMİ YEŞİLBAHÇE
AHMET MUSTAFA HATİPOĞLU
MUSTAFA MALBORA
MUSTAFA KEMAL ERCEGİL
MEHMET ÖZKAN
GÜLAY MAİDE GÜNAY
ALİ KAYHAN
EYLÜL ÖZDEMİR
AYDIN YOĞURTÇUOĞLU
TARIK ORHAN
MEHMET ÖZGÜR CENGİZ
HASAN TAHSİN ORAL
CEMALİ EMİR
NURİ YILDIRIM
ORHAN AKSAN
ORHAN DAVUT GÜNAYDIN
İRFAN ÖZKAN
SADETTİN LEVENT YASAER
ECE KAYA
YALÇIN DİLEKTAŞLI
SİNAN GAZİOĞLU
MURAT DALMAN
KONEX AUTOMATIO N PTY LTD
M.BARBAROSOĞLU-A.BARBAROĞLU
HAMİT GÜLENER
ÇETİN SAVAŞÇIER
KAMIL FERIDUN TURKMAN
LUTFU ASLAN
IOANNIDIS CHRISTOS
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