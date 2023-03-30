Cumhuriyet okurları çağrımıza ses verdi: Destek yağdı...

Tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde, Cumhuriyet Gazetesi'nin depremzedeler adına yaptığı destek çağrısı yanıtsız kalmadı. Destek sunan tüm okurlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 12:05
Cumhuriyet okurları çağrımıza ses verdi: Destek yağdı...
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan, 11 ilde ise ağır yıkıma neden olan depremlerin açtığı yaralar sarılmaya devam ediyor.

Binlerce yurttaşımızın yaşamını yitirdiği, binlerce yurttaşımızın ise enkaz altında kaldığı felaketin ilk günlerinde, Cumhuriyet Gazetesi olarak biz de üzerimize düşeni yapmak istedik.

Tüm Türkiye depremzedelere yardım etmek için var gücüyle çalışırken, bizler de yeniden kurulacak hayatlar için sağlanacak desteğe aracı olmayı bir görev bildik.

Yurtiçi ve yurtdışında yaşayan pek çok Cumhuriyet okuru, bize ulaşarak ihtiyacı olanlara yardımlarını iletmek üzere yoğun isteklerini belirtti.

Bunun üzerine 9 Şubat'ta yayınladığımız çağrı ile okurlarımızın desteklerini depremzede yurttaşlarımıza ileteceğimizi duyurduk.

Duyurumuza yanıt veren okurlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Destek sunan okurlarımızın adlarını, izinleri çerçevesinde sizinle paylaşıyoruz:

FEYZA OYAT

AHMET EKREM GENÇOĞLU

SEVİM AKINCI

YUSUF KENAN ÖZLÜK

FATMA KESKİN

İBRAHİM DOĞAN

AYTEKİN AYHAN YILDIZ

KADİM YILDIRIM

ÜLKER YILDIZ

MEHMET ÖZBEY

RECEP AKKOYUNLU

ORHAN ÜNEL

ATİLA ÖZGÜÇ

ÖMER ADIGÜZEL

RAMİS ÖZKAN

CENGİZ ECİT

FATİH İLKİŞ

HAKAN HERSEK

EŞREF YALÇIN

NİLAY BOZTAŞ

MUSTAFA KAYATEKİN

HİKMET AKMAN

YILMAZ AKIN ALTUNTAŞ

YUSUF KENAN ÖZLÜK

SENA BAYRAKTAR

ÖZCAN ÖZBEK

MUSTAFA HAZIM BAYKA

ORHAN ÜNEL

RECEP ULAŞ

ALAATTİN ŞENEL

ASIM TÜZÜNER

MUSTAFA ERKAN DEMİRELLİ

ATİLLA BATMAZ

NAİL ÇALLIOĞLU

İSMAİL ŞAHİN

RECEP ÖZGENÇ

ALİ ÖZER

DEVRİM TÜRKER

ÖZGÜR YÖRÜK

BARIŞ ÜNAL

AYLA ALİYE ŞAHİN

ORHAN SEYİT KARACAOĞLU

MEHMET VEDAT NECİPOĞLU

MURAT ERENLER

GÜNŞAH ŞAHİN

NACİ BAŞARAN

TOLGA SÖNMEZ

ALİ AYDIN

GAZİ GÜNER

FAHRETTİN SERDAROĞLU

SÜLEYMAN DİNÇEL

NAZIM ESMER

MESUT GÜLTEPE

CEMALETTİN ÇANAKÇI

ALİ FUAT TOKDEMİR

METİN DAY

MUSTAFA ARAS

İSMAİL ALATAŞ

ATACAN ÇELİK

MAHİR SARIPINAR

ŞÜKRÜ ULAŞ ATMACA

AHMET BÜLENT ÜÇOK

ŞÜKRAN CİNAY

AHMET NEJDET TOKER

RIZA YUKA

SERACETTİN KAYAOĞLU

MÜBECCEL URAL

OSMAN ATIF URAL

NAZIM TUTAR

RECEP ÇİL

OYA KÜLEBİ

SÜREYYA KAYIHAN

UĞUR KURTUL KANTAR

EŞREF NALDEMİRCİ

MUSTAFA TÜMER

LEYLA ÇETİN

SUAT ŞAŞOĞLU

ADNAN ALAŞ

MERVE SAĞLAM

İLKNUR YILDIZ

ÖMER YÜZBAŞIOĞLU

MUSTAFA KARA

OSMAN EZİK

MUHARREM SARIKAN

TÜLAY YÜKSEL

ALİ KOÇ

NURHAYAT ÖZAKÇE

SAADET CEYLAN ÇAPRAZ

MERAL ÜNVER

SERAP-AHMET YILMAZ

ÖZCAN ŞEVKET 

İSMAİL NAİL KARAOSMANOĞLU

BERKAY AMİRHAN

FETİH ŞEN

MEHMET AYKUT DEDE

FERDA KAYMAZ

ERSİN ESEN

REMZİ ÖZEN

KİRAZLI MESCİT KONAKLARI TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM

ÖZGÜR AYDIN

ALİ GÜRSOY

MEHMET TEMEL ERGUN

ÜSTÜN ALAN

MUSTAFA KEMAL ÖZGER

RABİA ACARBAY

MURAT ACARBAY

DAVER YEKER

ABDULKADİR KAYA

NEVZAT ÇAKAR

ŞAHİN YILDIZ

SİBEL GELİŞKEN

OSMAN ÖZTÜRK

ŞENER ÇELİK

BAKİ MERDAN

GÜNDÜZ ŞEN

MEHMET KARABOĞA

AHMET VONAL

ERKAN ERTUGAL

AYŞEGÜL KOCAMAN

MESUT İZGİLİ

SÜLEYMAN SIRRI GÜLER

FİRDES NURAN SİVRİ

MERVE KÖKSAL 

NİLÜFER ARICAN

İBRAHİM KARADAĞ

HASAN KILIÇ

MUSTAFA ÇAĞDAŞ KÜÇÜK

OSMAN NİHAT DAVUT

AHMET SARAOĞLU

EROL UYSAL

HAMZA AKBULUT

MEHMET ALİ KARAKAYA

FAİK KILIÇ

RUHİ ERCAN AVCI

MEHMET BORAN

MUHARREM ERGİN

NİHAT ÖZKAN

VEYSEL KAYBAKİ

SAFİNAZ ERDAL 

ABİDİN KOÇ

CİHAT GÜNER

HASAN SESLİ

KEMAL KILIÇ

YILMAZ ATICI

MUSTAFA TOPOĞLU

CEMAL ÖZYURT 

MUSTAFA CAN KÖKSAL

BAHAR ÖZTEKİN 

İSMET DOĞAN

NEVZAT KÜLCÜ

MERYEM ARPAÇ

ERCAN TÜRKELİ

AHMET İLHAN KÜÇÜKOĞLU

MEHMET TEKİN ALP

ALİ İHSAN BAKIR

ŞÜKRAN KESKİN

SALİH KANAT

ESAT TAŞ

OZAN DENİZ KARADAĞ

SÜLEYMAN ÖZHAN

GALİP KARAKUŞ

HÜSEYİN ERDOĞAN

BAHADIR AKGÜN

ÖZCAN SAVAŞ

DUVAN HAMİT

AKİF ERSOY

SİNAN YÖRÜKOĞLU

MEMDUH CEM ATALAY

NURAN TUĞRUL

ATTİLA YILDIRIM

MAHMUT ARIK

LEMAN ELİF AYBAY

İDRİS ÇETİN

SERCAN ULUDAŞDEMİR

BİNGÖL YILDIRIM

MURAT ERENLER

BURAK ERGİN

MAHMUT CEVAT YALÇIN

FATMA FÜSUN AŞICI

VEYSEL DİNÇ

OSMAN KÖKSAL

HAKKI OĞUZ ONARAN

YAKUP YILMAZ

LEVENT OKUMUŞOĞLU

FADİME KAYA

İLKFER AKMAN

ERGUN GEDİZLİOĞLU

İSMET ÜLKER

MEHMET EMİN KUNT

MEHMET KARABOĞA

AHMET SARAOĞLU

SÜLEYMAN KARADENİZ

MEHMET ÜNLÜ

ERDOĞAN ÖZCAN

İSA DEMİRCAN

AHMET İHSAN SAYAN

MEHMET KOÇ

ÖMER FARUK GÜVEN

GÜLAY GÜL

TURĞAY GAYRET

HAYRİ SEMİZ

İSMAİL DÖNMEZ

FATMA ŞAHİNKOL

MEHMET GÜNEŞ SARIYAR

SAVAŞ DİLEK

MERAL ÜNVER

ERSAN YILDIRIM

EMİN GAZANFER ÜNAL

MUSTAFA ERDOĞAN

UĞUR ÜREMEK

TEMEL GENÇ

ERTAN TURAN

YUSUF KENAN AKSU

HÜSEYİN ŞİŞMAN

A. HAKAN ŞERAFETTİNOĞLU

AHMET ERİŞLER

SIDDIK ÇELİK

ALİ RIZA ELMAS

TANYOL BUMİN 

EMİNE ÇINBIL

HÜSAMETTİN ÖRÜÇ

HALİL SEVİNÇ

HÜSEYİN AYVERDİ

MEHMET GÖKOĞLU

AYNUR AKARSU

NECDET MAZLUM

MEHMET CEMİL PEKİN

ŞABAN ŞADİ SARAÇ

ALİ AYDIN

SERVET AYA

OSMAN NİHAT DAVUT

ÖZDEN ASLAN ÇATALTEPE

YELDA KEMİKSİZ

NURETTİN ESEN

MUHARREM ŞENTÜRK

UFUK MERT

ROLAND KAMBER

KIYAS AY

SÜLEYMAN YÜKSEL

OLCAY KIRIŞOĞLU

MESUT BAĞCI

SALİH MERİH ÇAMLICA

OSMAN EROL ERDEM

SÜLEYMAN TUFAN TİMUÇİN

NECATİ AYDIN

TÖREM DOĞALGAZ TESİSAT İNŞAAT TAAHHÜT GIDA HAYVANCILIK

SELAHATTİN ÇAKAR

ABDULGANİ AŞIK

İFAKAT KUTLUĞ 

UĞUR KAHVECİOĞLU

FEHMİ AYBERK DEMİR

KEREM ZİYA ÖZKER

CELAL YAŞAR CAN

BEKTAŞ CEM ALDIKAÇTI

MAHMUT TOPCU

EROL EKİCİ

HİDAYET ERGİN

MUSA ŞAT

REFİKA DAYICIOĞLU

ANTAŞ OTOMOTİV NAKLİYECİLİK KUAFÖR SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

NİYAZİ GÜMÜŞ

GEÇMEZ ZİYA 

BİRLEŞİK ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş.

BESTAMİ YEŞİLBAHÇE

AHMET MUSTAFA HATİPOĞLU

MUSTAFA MALBORA 

MUSTAFA KEMAL ERCEGİL

MEHMET ÖZKAN

GÜLAY MAİDE GÜNAY

ALİ KAYHAN

EYLÜL ÖZDEMİR

AYDIN YOĞURTÇUOĞLU

TARIK ORHAN

MEHMET ÖZGÜR CENGİZ

HASAN TAHSİN ORAL

CEMALİ EMİR

NURİ YILDIRIM

ORHAN AKSAN

ORHAN DAVUT GÜNAYDIN 

İRFAN ÖZKAN

SADETTİN LEVENT YASAER

ECE KAYA

YALÇIN DİLEKTAŞLI

SİNAN GAZİOĞLU

MURAT DALMAN

KONEX AUTOMATIO N PTY LTD

M.BARBAROSOĞLU-A.BARBAROĞLU 

HAMİT GÜLENER 

ÇETİN SAVAŞÇIER

KAMIL FERIDUN TURKMAN 

LUTFU ASLAN 

IOANNIDIS CHRISTOS


İlgili Haberler

Üzerimize düşeni yapıyoruz: Türkiye'nin en güvenilir gazetesi Cumhuriyet aracılığıyla yardımlarınız depremzedelere ulaştırılıyor

Üzerimize düşeni yapıyoruz: Türkiye'nin en güvenilir gazetesi Cumhuriyet aracılığıyla yardımlarınız depremzedelere ulaştırılıyor
Özlale: Erdoğan seçim için aradığı kaynağı yardım kampanyasından bulmuş olabilir mi?'

Özlale: Erdoğan seçim için aradığı kaynağı yardım kampanyasından bulmuş olabilir mi?'
Omuz Omuza yardım kampanyasında ne kadar bağış toplandı? Futbolcular ve kulüp başkanları ne kadar bağışladı?

Omuz Omuza yardım kampanyasında ne kadar bağış toplandı? Futbolcular ve kulüp başkanları ne kadar bağışladı?

En Çok Okunan Haberler