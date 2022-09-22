Marmaris'te orman yangınına neden olan şahsa ilişkin karar
Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiisindeki ormanlık alanda dün çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheliye ev hapsi verildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen çalışma kapsamında Yalancıboğaz Adaağzı mevkiisindeki bulgular üzerine gözaltına alınan 85 yaşındaki M.Y.'nin Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlandı.
Zanlı, işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliye, yaşı ve yangını söndürmeye çalışırken yaralanması nedeniyle ev hapsi verildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmada, bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, M.Y'ye ait olduğu tespit edilen arı kovanlarının önünde köz olduğunu belirlemişti.
Bunun üzerine ormana bitişik alandaki bir kısmı da yangından etkilenen arı kovanlarının sahibi gözaltına alınmıştı.
Marmaris'te dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan orman yangını, sabah saatlerinde tekrar başlayan havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştı.
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