Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı: CHP'li Suat Özçağdaş 'LGS' skandalını TBMM'ye taşıdı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları açıklandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Bu son 8 yılın rekoru olarak tarihe geçti. Geçtiğimiz yıl 352 öğrenci tam puan almıştı.

CUMHURİYET ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Sınavın zor olmasına rağmen tam puan alan öğrenci sayısının bir önceki yıla göre yüzde yüz oranında artması akıllara Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı LGS skandallarını getirdi.

Cumhuriyet'in 24 Haziran'da duyurduğu haberde, LGS sınavında öğrenciler oturuma devam ederken bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğu ortaya çıkmıştı.

CHP TBMM'YE TAŞIDI: "BAZI SİYASİLERİN YAKINLARININ..."

Skandala ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı yurttaşların ve velilerin endişesini gideremezken CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, konuyu TBMM'ye taşıdı.

Özçağdaş, Türkiye'nin konuştuğu haberimizin de görselini kullanarak, skandalın Türkiye'nin dört bir yanına yayıldığını ekledi.

Özçağdaş, "Bütün bunlar bize ne anlatıyor? Tarihin en yüksek sınav birincisinin tam puan sayı alan öğrencinin çıkması, bir ya da iki soru yapan binlerce çocuğumuzun çıkması, sınav bitmeden sınav sorularının ekran görüntüsü olarak değil orijinal PDF'leri ile il il, mahalle mahalle ortalıkta geziyor olması, çok şüphe çekecek şekilde bazı kişilerin, örneğin sınavda bir yıl önce çocuğun tam puan alanların bu süreçte içinde olması, bazı siyasilerin yakınlarının olması başlı başına soru işareti oluşturuyor" şeklinde konuştu.

BAKAN TEKİN'E SESLENDİ

Özçağdaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf Tekin, 'Bunlar olur' diyor. Bunlar olmaz. Bu öğrencilerin hayallerini çalamazsınız, çaldırtmayız size. Derhal, bu sınavın sonuçlarını, çocukların kimlik numaraları (Ad ve soyadları kapalı olacak şekilde), tüm öğrencilerin hangi il hangi ilçe hangi okuldan geldiklerini açıklayacaksınız. Sınavın üzerinde bir kara leke, travma yaratmak istemiyorsanız, hemen yayınlanacaksınız.

Bu yetmez, LGS istatistiklerini sizden önceki 8 bakanın yaptığı gibi derhal kamuoyu ile paylaşacaksınız. Hangi ilde ne olmuş, bunları göreceğiz. Bu rezilliklere neden olan kişiler kimler, bunları kamuoyuna açıklayacaksınız. Bu yetkiyi nereden bulmuşlar?

Sınava giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum ama bu şaibe ile bu ülke yoluna gidemez. Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum: Ölü taklidi yapmayı bırak, sınavın sonuçlarını şeffaf bir şekilde açıkla!"

TEKİN DOĞRULAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "LGS sınavında soru kitapçığımız, bizim arzu ettiğimiz saatten daha önce açıklandı. Fakat sabah sınav başlayıp, sınav tamamlandıktan 1 saat sonra, 11.57'de sosyal medyada paylaşılıyor. Bu bizim istediğimiz saatten daha doğru saatte yayınlandı. Ama sınavın güvenliğini riske edecek hiçbir durum söz konusu değil. Buna rağmen biz o yayını yapan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Sınavın sözel kısmı tamamlandıktan, kitapçıklar tamamlandıktan sonra... Teftiş kurulundaki arkadaşlarımız araştırıyorlar" diye konuşarak söz konusu haberi doğrulamıştı.