Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı: Laiklik Meclisi’nden öğrencilere cami temizliği yaptırılmasına ilişkin suç duyurusu

Yayınlanma: 09.11.2023 - 14:46

Güncelleme: 09.11.2023 - 14:50

Laiklik Meclisi, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı ilkokul öğrencilerinin ÇEDES projesi kapsamında cami temizlemeye götürülmesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yapılan suç duyurusu sonrası Çağlayan Adliyesi önünde Laiklik Meclisi sözcülerinden Berkay Çelen’in okuduğu basın açıklamasında “İlkokul eğitimine kadar dini referanslar ne yazık ki yerleştiriliyor. Ülkemizde her ne kadar hukuk kurumları ve işleyiş anlamında hiç bir kurumun artık yeterli düzeye sahip olamadığını biliyor olsak da bir kez daha mücadelemizi yinelemek açısından biraz önce Diyanet İşleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduk” ifadeleri kullanıldı.

“İlkokul çocuklarının cami temizlettirilmesine, çocuklarımızın tarikat ve cemaat yurtlarında hayatlarından olmasına maruz kalmalarına müsaade etmeyeceğiz” denilen açıklamada “Tüm bu gerici uygulamaların tam karşısında laiklik mücadelesinin, memleket mücadelesinin hayatın her alanında yükselteceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

3 BAKANLIĞA SUÇ DUYURUSU

Laiklik Meclisi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Bizler burada bulunan yurttaşlar olarak biraz önce adliyede suç duyurusunda bulunduk. Ve bu suç duyurumuzda ilkokul eğitimi alması gereken çocukların cami temizlettirilmeye çalışılmasına karşı şikayette bulunduk ve suç duyurumuzu biraz önce gerçekleştirmiş olduk. Siyasi iktidar toplumun her alanında gerici saldırılarına hız kesmeden devam ediyor, memleketin tüm dinamiklerine yönelik topyekûn bir saldırı gerçekleştiriliyor. Hukuk kurumları artık ülkemizde işlevsiz hale getiriliyor, ilkokul eğitimine kadar dini referanslar ne yazık ki yerleştiriliyor. Ülkemizde her ne kadar hukuk kurumları ve işleyiş anlamında hiç bir kurumun artık yeterli düzeye sahip olamadığını biliyor olsak da bir kez daha mücadelemizi yinelemek açısından biraz önce Diyanet İşleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. İlkokul çocuklarının alması gereken eşit, bilimsel ve laik eğitimdir. Bu eğitimin dini referanslar ile şekillendirilmesine izin vermeyeceğiz. Toplumun her alanında giderek artan gerici saldırılara karşı Laiklik Meclisi olarak bir kez daha sözümüzü söylüyoruz. Bu gerici saldırıların karşısında topyekûn bir mücadele hattıyla karşınızda olacağız. İlkokul çocuklarının cami temizlettirilmesine, çocuklarımızın tarikat ve cemaat yurtlarında hayatlarından olmasına maruz kalmalarına müsaade etmeyeceğiz. Tüm bu gerici uygulamaların tam karşısında laiklik mücadelesinin, memleket mücadelesinin hayatın her alanında yükselteceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin, bu karanlığa teslim olmayacağız.”

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürüttüğü proje “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) protokolü kamuoyundaki tüm tepkilere karşın uygulanmaya başladı. Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bir okulun öğrencileri ÇEDES kapsamında cami temizledi. Şarköy Müftülüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “ÇEDES projesi kapsamında Gazi Süleyman Paşa Camisi’nde temizlik yapıldı” ifadeleri yer aldı. Batman’da da ÇEDES kapsamında benzer bir uygulamaya imza atıldı.