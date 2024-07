Elif Özdemir Cumhuriyet Pazar'da: 'Disiplin ve azim'

Yayınlanma: 21.07.2024 - 12:00

Güncelleme: 21.07.2024 - 12:00

İş yaşamında genç yaşında dikkat çekmeyi başaran bir isim Elif Özdemir. Bir yandan da 10 yıldır Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyeliği yapıyor. Sporla hem bireysel hem de iş anlamında son derece içli dışlı olan yaşamı Türkiye’nin ilk “olimpiyat antrenman merkezi” unvanına sahip Gloria Sports Arena’daki üst düzey yöneticilik görevi ile pekişiyor. Özdemir ile olimpiyatlar öncesi bu merkezde hazırlıklarını yapan 39 Team Türkiye sporcusunun mental ve fiziksel yolculuğunu ve konuştuk. Öncesinde ise kendisinin sporla kesişen yaşamöyküsünü dinledik.



- Sporla iş yaşamını nasıl bir araya getirdiniz?



Sporun ve özellikle olimpiyat ruhunun bende her zaman özel bir yeri oldu. Burada sevgili dedem Nuri Ozaltın ve TMOK Başkanı Uğur Erdener’in de büyük katkıları var. Yeni mezun olup New York’tan döndüğümde Ozaltın Holding’deki oryantasyonu tamamladığım zamanlarda rahmetli dedem Gloria Sports Arena projesini yaşama geçirmeye karar verdi. Projeyi sonuna kadar beraber takip ettik. Bu vesile ile tanıştığım TMOK sayesinde spora olan tutkumla iş yaşamımı birleştirdim. 2014'te başlayan yolculuğuma geri dönüp baktığımda olimpiyatların temel ilkeleriyle büyüdüğümü ve bu ilkeleri örnek alarak iş dünyasında ve toplumda sağlayabileceğimiz katkıları daha net değerlendirdiğimi fark ediyorum.



- Gloria Sports Arena olarak Team Türkiye’den hangi sporculara ev sahipliği yaptınız?



2020 olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 2020 Olimpiyatları şampiyonu Taha Akgül, jimnastikte 2020 olimpiyat üçüncüsü Ferhat Arıcan, Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem’in aralarında olduğu 39 sporcu bizimleydi.



- Sporcuların ne gibi gereksinimleri vardı? Bunları karşılamak için nasıl bir hazırlık dönemi geçirdiniz?



Antalya’da TMOK, Gençlik ve Spor Bakanlığı ortak desteği ile ilk kez düzenlediğimiz Team Türkiye olimpik sporcu zirvesine ev sahipliği yaptık. 50 dalda olimpik sporu, sporcu sağlığı ve rehabilitasyonu da içinde bulunduran bir yüksek performans tesisi olarak profesyonel sporcular tarafından tercih edilen bir yapıya sahip olduğundan tüm olanaklarımızla kendilerine başarıya giden bu yolda eşlik ettik. Sporcuların ihtiyaçlarını karşılamaktan öte motivasyonlarını artırmak ve birbirlerinden ilham alarak Paris Olimpiyatları’na birlik içerisinde hazırlanmalarını sağlamaya odaklandık. Zirvedeki sporcularla yaptığımız sohbetlerimizde de sık sık sözü geçen bir konu, her altın madalya ve dünya rekorunun arkasında ne kadar çok direnç, özveri ve fedakârlık hikâyesinin olduğuydu. Bu yolculuk aslında başarının yetenekle sınırlı olmadığını, azim ve çok çalışmayla gerçekleştiğini hatırlatıyor. Sporcularımızın farklı deneyimlerini birbirleriyle paylaşmaları da yapıcı oldu. Mental dayanıklılıklarını güçlendirmek için motivasyon seminerleri düzenlendi ve takım çalışmasını pekiştiren (şeflerimizle yemek yapmak, plaj voleybolu, golf sahalarımızda golf deneyimi) etkinlikler yapıldı. Bu etkinliklerle, sporcularımız birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldular. Ayrıca bireysel ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş antrenman programları oluşturuldu ve TMOK'nin beslenme uzmanları tarafından sporcu diyeti üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Spor psikologlarımız sporcularımızın mental olarak da en iyi şekilde hazır olmalarını sağladı.



- Sporcuların mental durumu ile ilgili çalışmak başarıları için belirleyici olabiliyor. Bu çalışmalardan biraz daha ayrıntılı söz edebilir misiniz?



Sporcuların motivasyonlarını yüksek tutmak ve stres yönetimlerini geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapıldı. Spor psikologlarımız, bireysel ve topluluk seansları düzenleyerek mental dayanıklılığı artırmalarına yardımcı oldular.



HER ALANDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



- Gloria Sports Arena’da 50’den fazla branşta hizmet veriyorsunuz ve bunu sürdürülebilir bir yaklaşımla birleştirdiğinizi söylüyorsunuz. Biraz yaklaşımınızdan söz eder misiniz?



Sürdürülebilirlik, bizim temel ilkelerimizden ve hem çevresel hem de sosyal sorumluluklarımızı yerine getirme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor. Çevresel sürdürülebilirlik açısından, enerji verimliliğini artıran teknolojilere yatırım yaparak tesislerimizin karbon ayak izini azaltmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyoruz, su tasarrufu sağlayan sistemler ve geri dönüşüm programları uyguluyoruz. Böylece çevreye olan olumsuz etkimizi en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca yeşil alanlarımızı koruyarak ve biyolojik çeşitliliği destekleyerek, doğayla uyum içinde bir spor ortamı sunuyoruz. Örneğin Elmalı’da kurduğumuz güneş enerjisi santralı ile otellerimizin bütün enerji gereksinimini karşılamayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik ilkemizle sporcularımıza en iyi hizmeti sunarken çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu yaklaşım, sadece bugünün değil geleceğin sporcuları için de sağlıklı ve sürdürülebilir bir spor ortamı yaratma hedefimizi destekliyor.



- Siz kendi yaşama bakışınızdan neleri işinize kattınız?



Disiplin ve azim, kişisel ve profesyonel yaşamda başarıya ulaşmanın temel taşları. Bu değerleri Gloria Sports Arena’nın yönetimine entegre ederek sporcuları en yüksek performansa ulaşmaları için teşvik ediyoruz. Hedeflerine ulaşmaları için gereksinim duydukları destek ve motivasyonu sağlamak amacıyla onları sürekli olarak cesaretlendirmenin yollarını arıyoruz. Yenilikçilik sporda ve iş dünyasında sürekli gelişim ve ilerlemenin anahtarıdır. Bu anlamda kendimizi bir sporcu kuluçka merkezi olarak da goruyoruz diyebilirim. Ayrıca sporun birleştirici gücüne inanarak takım ruhunu ve işbirliğini teşvik eden bir ortam yaratmaya özen gösteriyoruz. TMOK'ne katıldığımdan beri spor, sporcu ve bu işe kendini adamış farklı paydaşlardan sporun liderlik ve etik değerlerine dair çok şey öğrendim. Olimpik hareketten esin alarak etik değerlere sahip, liderlik becerileri gelişmiş ve sürekli performans artıran bir yaklaşım benimsemek önceliğim.