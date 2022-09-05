Cumhuriyet Savcısı cinsel ilişki karşılığı kadınların dosyalarını kapatmış
İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı O.O.’nun, cinsel ilişki karşılığında kadınların şantaj ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı öğrenildi. Kadınların telefonlarından savcı ile yapılan yazışmalar ortaya çıkınca savcı görevinden ihraç edildi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nden İlker Turak’ın haberine göre, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı O.O’nun hayat kadınları ile cinsel ilişki yaşama karşılığında şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı tespit edildi.
Kadınların cep telefonunda savcının yazışmalarının tespit edilmesi sonrası Hakım ve Savcılar Kurulu (HSK), savcı O.O'yu, meslekten ihraç etti.
KADINLARI KAYDA ALIP PARA İSTEMİŞ
İstanbul’da yaşayan hayat kadınları İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D., cinsel ilişkiye girdikleri Gürser K.’nın görüntülerini çekerek söz konusu görüntüleri ailesine gösterecekleri ve sosyal medya hesabından yayacaklarını söyleyerek 250 bin lira para istedi. Gürser K.’nın tehdit ve şantaj şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Para isteyen hayat kadınları İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D. kimlikleri tespit edildikten sonra haklarında, şantaj, özel hayatının gizliğini ihlal etme suçlarından soruşturma başlattı. İstanbul Emniyeti’nin yaptığı operasyonun ardından şüphelilerden Öngül D. tutuklandı.
SAVCININ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanan şüphelilerden Öngül D.’nin incelenen telefonunda; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı O.O çıktı. Savcının, hayat kadını Öngül D. ile tanıştığı, sonrasında para karşılığı birlikte olduğu ve şüpheliler İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D. hakkında yürüttüğü soruşturmada yardımcı olacağına ilişkin mesajlar gönderdiği tespit edildi.
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