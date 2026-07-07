Cumhuriyet Silivri'den bildirdi... Aktaş davasının karar celsesinde 14. duruşma günü sona erdi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu olmak üzere 7 CHP’li belediye başkanının yargılandığı davanın karar celsesi 14’üncü günü bugün görüldü.

Silivri’de dün yaşanan yargılama trafiği nedeniyle farklı bir duruşma salonunda görülen Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası, celse başından itibaren olduğu gibi yeni inşa edilen duruşma salonunda görülmeye devam etti.

Öte yandan; önceki iki celsede hiçbir sanık, avukat ve gazetecinin kullanamadığı girişten akrabalarıyla birlikte duruşma salonuna girebilen Aziz İhsan Aktaş, yeni inşa edilen duruşma salonuna bugün de aynı şekilde giriş yaptı. Tutuklu sanıklardan ise, yalnızca Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan bugünkü duruşmaya katıldı.

Dosya kapsamında tutuksuz yargılanan iş insanı Serdar Ocak’ın avukatı ve aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş’ın kız kardeşi Melek Kara savunma yaptı.

AVUKATLAR SAVUNMA YAPTI

Dava, tutuksuz sanık avukatlarının savunmalarıyla devam etti.

YARINA ERTELENDİ

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, duruşmayı yarına erteledi.

Dosyada sona yaklaşıldı. Bu celsede savunma yapmayan tek tutuklu isim Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kaldı.

İki hafta içerisinde tüm savunmaların tamamlanması ve ardından yaklaşık 10 günlük bir karar arası verilmesi bekleniyor.