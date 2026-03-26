Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 11'inci gün: Basın mensuplarına yeni bir kontrol geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107 kişinin tutuklu yargılandığı, 402 sanıklı İBB davasının duruşması 11'inci celsesiyle bugün devam ediyor.

Mahkeme heyetinin duruşmayı saat 10.00'da başlatması bekleniyor.

İşte dakika dakika Silivri'de yaşanan gelişmeler...

09.30 | BASIN KARTLARI İÇİN YENİ DENETİM

Dünkü duruşmada, bir kişinin sahte olduğu iddia edilen basın kartıyla salona girip çekim yaptığı ortaya çıkmış, söz konusu kişi gözaltına alınarak karakola götürülmüştü.

Olayın ardından Silivri’de yeni önlemler alınırken Jandarma, duruşma salonuna girişte basın mensuplarına turkuaz basın kartı soruyor. Basın kartlarının üzerindeki QR kodu okutularak kartların geçerliliği kontrol ediliyor. Kullanım süresi geçen kart sahipleri salona alınmıyor.

