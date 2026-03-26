Sinem Dedetaş, Silivri'de Cumhuriyet TV'ye konuştu: '4 yıl ceza alsalar bile yatacakları süreyi içeride geçirdiler'

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İBB Davası'nı izlemek için Silivri'ye geldi.

Dedetaş, Silivri'deki dava sürerken Cumhuriyet TV muhabiri İrem Karataş'a konuştu.

Başkan Dedetaş, davaya ilişkin "Hiçbir sebebi olmadan bu emeğin ve birikimin içeride olması, hizmetten uzak tutulması bize kaybettiriyor. Genel olarak milli servetin kaybı gibi görüyorum ben bu konuyu" ifadelerini kullandı.

Dedetaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''4 YIL CEZA ALSALAR BİLE İÇERİDE GEÇİRDİLER''

"Gerçekten tutuklu olmalarına hiçbir gerek olmayan meslektaşlarımızın şu anda tutuklu olmaları, hatta 4 yıl ceza alsalar yatacakları süreyi de içeride geçirdiler.

''CEZA PROFESÖRÜ BİLE İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORSA...''

(Tutuklu Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatı Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu'nun savunması) İşi bu olan bir ceza profesörü dosyaya baktığında 'Ben burada işin içinden çıkamıyorum, kaç suçtan tutukluyuz'' diye soruyorsa evet burada ciddi bir sorun var demektir.

Savunma avukatının altını çizdiği bir yer vardı, hakim beye şunu sordu 'ben şunu beklerdim' dedi. Sabit somut bir dellile 'şu görüşmeyi yapmışsınız bunun içeriği nedir?' diye sormanızı beklerdim ama ne yazık ki böyle bir soru gelmedi.

''HİZMET ETMEMİZ DOLAYLI YOLDAN ENGELLENİYOR''

Emrah Başkan'ın (Yerine kayyım atanan Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan) altını çizdiği şey aslında bizim hizmet etmemiz dolaylı yoldan engelleniyor. Hepimizin aklında çok değişik kaygılar oluşuyor; suçlanmayacağımız bir yerde suçlanabiliriz normal bir görüşmeden kaynaklı diye."

Bağış yapacak insanların bile belediyeyle işinin olmamasına dikkat etmeye başladıklarını belirten Dedetaş, ''Biz belli tedbirleri almak zorunda kaldık bu dönem. İşi aksatmıyoruz ama çok da kolay ilerlemiyor açıkçası'' dedi.

Başkan Dedetaş, Üsküdar Belediyesi'nin sosyal destek faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

Kaynağımızın çoğunu sosyal desteğe harcıyoruz. Şöyle cümleler kurmak isterdim; 'ilçemizde sosyal desteğe muhtaç kimse yok, dolayısıyla biz bu kaynakları yola, başka yatırımlara yatırıyoruz' gibi farklı şeylerden bahsetmek isterdim.

"Sosyal desteği iki katına çıkarttık diyoruz ve bundan ben üzülüyorum. Bunu böyle sevinerek söyleyemeyiz çünkü sosyal desteği belediyelerin arttırması demek yoksullaşmanın derinleştiği anlamına geliyor."

DÜŞEREK GEÇİRDİĞİ KAZADA AYAĞINDA KIRIKLAR OLUŞMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde düşmeye bağlı bir kaza geçiren Dedetaş'ın ayağında iki kırık ve bir çatlak oluşmuştu.