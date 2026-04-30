Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... 'İBB Davası'nda 30'uncu gün: Ara karar bekleniyor!

30.04.2026 10:59:00
Güncellenme:
Engin Deniz İpek
Takip Et:
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 30. duruşması bugün görülüyor. Bu cesede, ara karar bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 414 sanıklı İBB davasının 30'uncu duruşması bugün görülüyor.

Davada sekizinci haftanın son duruşma gününde mahkeme heyeti, tahliye taleplerini değerlendirecek. 

Bugün Güney Cebeci Şirketi'nin Genel Müdür Yardımcısı Adem Başer'in avukatlarının savunması alınacak ardından mahkeme heyeti, tutukluluk değerlendirmesi yapacak.

Image

11:10 | DURUŞMA BAŞLADI

İBB Davası’nda bugünkü duruşma başlamadan, salonda yarın doğum günü olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün’ün doğum günü kutlandı. 

Tutuklular alkışlarla salona getirilirken ilk olarak İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, dün savunmasını tamamlayan Murat Gülibrahimoğlu’nun şirket çalışanı Adem Başer’e çeşitli sorular yöneltti. 

Daha sonra söz alarak Başer’e soru yönelten avukatlar, konuşmalarına Bursa’da uğradığı silahlı saldırıyla hayatını kaybeden Avukat Hatice Kocaefe’yi anarak başladı.

Duruşma Başer’in avukat savunmalarıyla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor. 

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 30'uncu celsede, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

Diğer yandan Mahkeme başkanı daha önce, duruşmaların saat 22.00’ye kadar devam edebileceğini de belirtti.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliyesine karar verdi.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #ibb #dava

İlgili Haberler

Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor! İBB davasında 27'nci gün... İmamoğlu söz aldı: 'Bugün tutsak edilen aslında benim savunma hakkım' İBB davasında aralarında, seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 92 tutuklu 414 sanık, yeni haftada hakim karşısına çıkacak. Silivri'de görülecek 27’nci duruşmada sanıkların savunmaları dinlenecek. İşte 27. celsede anbean yaşananlar...
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 'itirafçı' Adem Soytekin savunma yaptı: 'Önüme konulan üzerine söyledim' itirafı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 28. celsesi bugün görüldü. Duruşmada bugün Adem Soytekin savunma yaptı. Tehdit veya baskı ile iş aldığım iddialarını açıkça reddettiğini belirten Soytekin, savcılıkta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için verdiği ifadeyi anlatması talebi üzerine "Bu benim önüme konan bir şablon. Ben sorulan bir şablon soru üzerine bunu söyledim. Yoksa ben nereden bileyim 2014’te Beylikdüzü’nde bir örgüt kurulmuş sonra Türkiye’yi ele geçirecekmiş… Bu çok hayalperest olurdu zaten” dedi.
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 29'uncu gün Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 29. duruşması bugün görülüyor. Etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin'in cezaevi aracında sözlü tacize uğradığı iddiası gerginliğe yol açtı. İmamoğlu bağırarak “Bu çok ayıp. Biz zan altında kalıyoruz. Ona kim saygısızlık yapmış? Her gün selamlaştım kendisiyle; kim saygısızlık yapmış?” diye sordu. Daha sonra duruşmaya ara verildi.