CHP'li Cem Aydın'dan AKP'nin gençlik buluşmasına tepki: 'Bedava şenlik var diye arabalara doldurup...'

CHP Gençlik Kolları’nın "Atamızın huzuruna yürüyoruz" sloganıyla çağrı yaptığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşü binlerce gencin katılımıyla gerçekleşti.

Güvenpark'tan başlayan yürüyüşe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansu Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Politika Kurulu Başkanları, milletvekillleri, CHP Ankara İl yöneticileri ve yurttaşlar katıldı.

Güvenpark’ta buluşan yurttaşlar, sloganlar eşliğinde buradan Gençlik Caddesi’ne yürüdü. Gençlik Caddesi’nde toplanan binlerce kişiye CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın konuşma yaptı.

AYDIN, AKP'NİN GENÇLİK BULUŞMASINI ELEŞTİRDİ

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, yoksulları, emeği için direnenleri görmezden gelerek yaşanmayacağını belirterek, "Bizim milleti 'bedava şenlik var' diye arabalara doldurup kendi gölgemizle övünecek lümpenliğe karnımız tok. Bizim yalan, iftira ve şantajla meşgul olacak vaktimiz yok. Bu vatanın evlatları olarak bizim vazgeçemeyeceğimiz bir vazifemiz var. Memleketimiz zor durumdadır. İktidar sahipleri şahsi menfaatlerinden başka şey düşünemez haldedir" dedi.

Tutuklu belediye başkanlarına selam gönderen Aydın, şu ifadeleri kaydetti:

"12 metrekare hücresinde saraylara meydan okuyan ‘gençliğimiz var’ diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu bizimledir. Türkiye İttifakı'nı kuran Atatürk'ün makamında demokrasinin mücadelesine öncülük eden Genel Başkanımız Özgür Özel bizimledir. Bugün atılan o ilk adımın ruhuyla ülkemizde yep yeni tertemiz bir sayfa açma kararlılığını içimizde taşıyoruz.

Memleketimizin dört bir yanında her bir köşesinde köy köy, şehir şehir çalışacağız. Vazifemizin gereğini yapacağız. Sandığa sarılacağız, demokrasiye sarılacağız. Milletimizle kol kola gençlerimizle geleceğimizi geri alacağız. Bir yolu kapatırlarsa diğer yolu hep birlikte açacağız. Ve Cumhuriyeti bir avuç hazırlıktan hep birlikte kurtaracağız."

“ŞANLI TARİHİMİZİ HATIRLAMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK”

Aydın’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

“Bugün şanlı tarihimizi hatırlamak için bir araya geldik. Bu öyle bir tarih ki, 107 yıldır hafızalardan kazınmıyor. Bu öyle bir tarih ki, hala her milletten insana ilham veriyor. Bu öyle bir tarih ki, nesilden nesile ilk günkü tazeliğiyle ulaşıyor. Bu tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde vatanını kurtaran vatanseverlerin tarihi. Bu tarih, idam fermanlarını yırtanların tarihi. Bu tarih, bir asır önce Cumhuriyeti kuranların tarihi. Ve bu tarih, bugün Cumhuriyeti kurtaracak olanların tarihi.”

“KARARLILIĞIMIZIN VE CESARETİMİZİN KÖKLERİ BANDIRMA VAPURUNDADIR.”

“Topraklarımız büyük felaketler gördü. Çok defa uçurumun kenarına sürüklendi. Düşman işgalini, ihaneti, darbeleri yaşadı. Her seferinde, her şey bitti denildiğinde küllerinden yeniden doğdu. Silahsız kaldık, tersanelerimiz kapandı, gazetelerimiz yasaklandı, ordumuz dağıtıldı ama Bandırma Vapuru bir şekilde Samsun’a çıktı. İşte bizim inancımız, azmimiz, kararlılığımız ve cesaretimizin kökleri Bandırma Vapuru’ndadır. Korku nedir bilmeyen biz gençlerin yolunu aydınlatan o ışık, Bandırma Vapuru’ndadır. Önderimiz, kurucumuz, ebedi başkomutanımız Atatürk bize bir mücadele mirası bıraktı. Ülkeyi kurtardık, her şey tamam, herkes yoluna demedi. Bizlere asla bitmeyecek bir görev verdi. Bir asır öteden bugünler için bizi uyardı.

Şöyle dedi: Ey Türk Gençliği, Birinci Vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”

“BİZİM BİR VAZİFEMİZ VAR!”

“Bizim gençlerin ailesinden daha eğitimli ama daha yoksul bir yaşam sürmesine tahammülümüz yok. Bizim bir vazifemiz var. Bizim açlıkla boğuşan emeklileri görmeden, hakkı için direnen madencileri duymadan şatafatlı hayatlar yaşayacak gamsızlığımız yok. Bizim bir vazifemiz var. Bizim Türkiye’ye sömürge muamelesi yapan Trumpların Barrackların önünde meşruiyet dilenecek halimiz yok. Bizim bir vazifemiz var. Bizim milleti bedava şenlik var diye arabalara doldurup kendi gölgemizle övünecek lümpenliğe karnımız tok. Bizim bir vazifemiz var. Bizim yalan iftira ve şantaj ile meşgul olacak vaktimiz yok. Bizim bir vazifemiz var. Bu vatanın evlatları olarak bizim vazgeçemeyeceğimiz bir vazifemiz var.”

“MİLLETİMİZ FAKR-I ZARURET İÇİNDEDİR!”

“Memleketimiz zor durumdadır. İktidar sahipleri, şahsi menfaatlerinden başka şey düşünmez haldedir. Milletimiz fakr-ı zaruret içindedir. Çocuğunun rızkını bulamayan anneler babalar zor durumdadır. Kalacak evi olmayan yaşlılar zor durumdadır. Okulda aç kalan çocuklar zor durumdadır. Geleceğini göremeyen milyonlar zor durumdadır.”

“SİLİVRİ ZİNDANLARINDA DİRENENLERİN CESARETİ BİZİMLEDİR!”

“Biz gençlerin de derdi çok, biliyorum. Ama bizim kendi dertlerimizin arasında kaybolma lüksümüz yok. Bizim bir vazifemiz var. Geleceğini eline almak isteyen, bu memleketin en çalışkan gençleri bizimledir. Bize okyanus ötesinden rol biçemezler, yaşasın tam bağımsız Türkiye diyen yurtseverler bizimledir. Saraçhane’de yaktığımız direniş ateşinin etrafında buluşan, Cumhuriyetine sahip çıkan on milyonlar bizimledir. Silivri zindanlarında direnenlerin cesareti bizimledir. 12 metrekarelik hücresinde saraylara meydan okuyan, “Gençliğimiz Var” diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu bizimledir. Türkiye İttifakını kuran, Atatürk’ün makamında demokrasi devrimine öncülük eden Genel Başkanımız Özgür Özel bizimledir. Bugün atılan o ilk adımın ruhuyla, ülkemizde yepyeni ve tertemiz bir sayfa açma kararlılığını içimizde taşıyoruz. Memleketimizin dört bir yanında, her bir köşesinde köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir çalışacağız.”

“VAZİFEMİZİN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ!”

“Vazifemizin gereğini yapacağız. Sandığa sarılacağız, demokrasiye sarılacağız. Cefakâr milletimizle kol kola, geleceğimizi alacağız. Bir yolu kapatırlarsa bir diğer yolu açacağız. Cumhuriyetimizi bir avuç azınlıktan kurtaracağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız.”