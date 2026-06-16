Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 51'inci gün: İPA Başkanı Buğra Gökce savunma yapıyor

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' suçlamasıyla açılan davada aralarında seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 68 kişi, davanın 13. haftasında 51.kez hakim karşısına çıkıyor.

Dünkü duruşmaya, savunması alınan İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in "teshihli bir savcının kendisini etkin pişmanlıkçı olmaya yönlendirdiği" iddiası damga vurmuştu.

Cumhuriyet, Silivri'de görülen duruşmadan gelişmeleri anlık olarak bildiriyor.

11:45 - “YAKINLARIM KÖŞEYİ DÖNEBİLRİDİ”

“Hakim bey, bu iddianame benim suyuma toz bulaştıramaz” diyen Gökce, “Yakınlarıma nereden arsa alacaklarını söylesem hepsi köşeyi dönebilirdi. Ben bunu reddettim. Malvarlığım belli, arabam yok. Başka bir bankada birikmiş bir param da yok. Oturduğum lojmanı devlet satmak zorunda olduğu için banka kredisi kullanarak aldım. İçinde oturanlara daha avantajlı oluyordu” diye konuştu.

11:15 - “BU NASIL BİR KADERDİR?”

Hakkındaki iddiaların “bir suç örgütünün varlığı, bu örgütün kısmen ihaleleri manipüle ettiği ve kendisinin de örgüt üyesi olarak manipülasyonlara katıldığı” olduğunu belirten Gökce, iddianamede bu üç varsayımın da somut delillerle desteklenmediğini söyledi.

“30 yıllık kamu görevi boyunca onlarca kez soruşturulduğunu ve dört farklı kurum altında yaklaşık 30 Sayıştay denetiminden geçtiğini belirten Gökce, “Daha önce karakol yüzü görmemişken yasal koşulları oluşmadan tutuklanmak ve 15 ay boyunca özgürlüğümden mahrum bırakıldıktan sonra mahkemenizin huzurunda bulunmak nedeniyle yaşadığım üzüntüyü ve uğradığımı düşündüğüm haksızlığın verdiği öfkeyi de kaderin bir parçası olarak kabul ettim. ‘Eğer kaderde bu sandalyeye oturmak varsa, onu da baş tacı ederim’ diyerek yaşamaya çalışıyorum. Onur ve itibar dışında sahip olduğum hiçbir şey yoktur. Ancak burada bulunan birçok arkadaşımız gibi ben de içimden haykırıyorum: ‘Bu nasıl bir kaderdir?”

Savunmasının başında uzun bir biçimde özgeçmişini anlatan Gökce, İBB’nin Üsküdar’da yıktığı kaçak yapılardan çeşitli görselleri mahkeme salonuna yansıtarak şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimizde İstanbul’un neredeyse tüm sahilleri, Anayasamız ve Kıyı Kanunu gereği herkesin olan kıyılarımız, ticari işletmeler tarafından işgal edilmişti. Bu mekânları da kararlı ve cesur bir mücadele ile kamuya kazandıran, işgalleri arındıran ekip bu salonda yargılanıyor. Bu mücadelelerin bir bölümünde görev alıp tehdide maruz kalmaktan hep birlikte korkmak yerine kamu yararını savunma, halkın malını halka verme görev ve sorumluluğunu yerine getirme anlayışıyla çalışan ekibin bir parçası olmaktan gurur duydum. Bizlere kamusal mekanları işgal edenler silah çekti, geri çekilmedik. Kıyıları talan edenler yumruk salladı vazgeçmedik. Bu kamu yararını savunan kıymetli arkadaşlarım burada benimle kamuyu dolandırmakla suçlanıyor.”

11.00 - BUĞRA GÖKÇE SAVUNMASINA BAŞLADI

Dava bugün, İBB'nin üst düzey bürokratlarından İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce'nin savunmasıyla devam ediyor.

Tutuklular salona getirilirken Ekrem İmamoğlu da "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı ile salona geldi.

Tutukluların ve mahkeme heyetinin yerini almasının ardından Gökce, savunmasına başladı.