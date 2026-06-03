Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 44'üncü gün: Ekrem İmamoğlu doğum gününde hakim karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 68'i tutuklu 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediliyor.

Bugün doğum günü olan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için mahkeme salonundaki izleyiciler tarafından duruşma öncesi bir kutlama yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İBB davasının dün görülen duruşmasında tutuklu iş insanı Yunus Göçer, organizasyon firması sahibi Hasan Yalaz ve Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı savunma yapmıştı.

Göçer savunmasında AKP miting ve kongrelerine de iş yaptığını belirterek, "Temsilcisi olduğum şirket, 2011 yılında kurulmuş olup kurulum tarihinden itibaren gerek kamuda gerekse özel sektörde birçok iş yapmıştır. Yapmaya da devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Davada mahkeme heyeti, bayram öncesinde yaptığı tutukluluk değerlendirmesinde ise 9 sanığın tahliyesine hükmetmişti.

Tahliye edilen isimler şu şekilde idi:

İBB personeli yazılım mühendisi İraz Bayrak Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu İBB eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan İş insanı ve Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevat Kaya İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak

Bu kararla birlikte, 107 tutuklu sanıkla başlayan, Beyoğlu Belediyesi dosyasının birleştirilmesiyle İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 3 tutuklu ismin eklendiği davada tutuklu sayısı 68'e düşmüştü.

BELEDİYE BAŞKANLARI HALA TUTUKLU

Dosyada İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutukluluğu sürüyor.