Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 51'inci gün: İPA Başkanı Buğra Gökce savunma yaptı

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' suçlamasıyla açılan davada aralarında seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 68 kişi, davanın 13. haftasında 51.kez hakim karşısına çıkıyor.

Dünkü duruşmaya, savunması alınan İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in "teshihli bir savcının kendisini etkin pişmanlıkçı olmaya yönlendirdiği" iddiası damga vurmuştu.

Cumhuriyet, Silivri'de görülen duruşmadan gelişmeleri anlık olarak bildiriyor.

17:00 - DURUŞMAYA İKİNCİ ARA

Ekrem İmamoğlu’nun ardından Aykut Erdoğdu söz alarak Gökce ile ne zaman tanıştıklarını kendisine sordu. Çapraz sorgu devam ederken mahkeme başkanı, duruşmaya ikinci kez ara verdi.

16:45 - EKREM’İN ADAYI TARTIŞMASI

Ekrem İmamoğlu, hakimin “Mehmet İlhan Güner” isimli bir iş insanını Gökce’ye sormasının ardından söz alarak Gökce’ye sorular yöneltti.

İmamoğlu, Gökce’nin İBB’ye geliş sürecinin herhangi bir özel ilişki ya da talimat zinciriyle değil, kurumsal bir süreçle ilerlediğini belirtirken Gökce’nin aynı zamanda daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter olarak görev yaptığını hatırlatan İmamoğlu, “Bir örgüt böyle olmaz, suç örgütü böyle olmaz. Kamu örgütü böyle olur” dedi.

Gökce’nin göreve başlamadan önce kendisiyle görüştüğünü anlatan İmamoğlu, sürecin genel sekreter ve insan kaynakları birimiyle yürütüldüğünü belirterek, “Bizim kamu örgütü anlayışımızda mesele ortak akılla başlar, liyakatle devam eder, kanuna uygunlukla biter” ifadelerini kullandı.

Gökce’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı olmasına yönelik de konuşan İmamoğlu, iddianamede yer alan “kendisinin aday belirlediği” iddialarına değinerek, Gökce’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı kararının kendi tercihi olduğunu söyledi.

İmamoğlu, Gökce ile bu konuda yaptığı görüşmeyi ise şöyle anlattı:

“Buğra Bey böyle bir niyetini bana açtı. Ben de kendisine, ‘Ankaralısınız, hayatınız orada geçti. İzmir doğru mudur, iyi düşündünüz mü?’ diye kendi telkinimi yaptım. Partimizin karar alma biçimleri var, bu süreç orada ilerleyecek dedim.”

İmamoğlu, Gökce’ye destek vereceğini ancak kararın parti mekanizmaları ve kendi iradesiyle şekilleneceğini belirttiğini ifade ederek “Ekrem’in adayı ne ona yakışır ne bana yakışır böyle bir yönlendirme olmaz” dedi.

Buğra Gökce de adaylık sürecinde İmamoğlu tarafından yönlendirilmediğini belirterek, “Sizin İzmir adaylığımla ilgili bana bir katkınız olmadığı gibi, cesaretlendiren bunun siyasi tercih olarak benim açımdan yapılması gereken bir şey olduğunu söylediniz” diye konuştu.

Gökce, İmamoğlu ile çalışmasının adaylık sürecinde kendisi açısından avantaj sağlamadığını da belirterek, “Ben İzmir adayı olamadıysam Ekrem İmamoğlu’nun yanında çalıştığım için olamadım” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise Gökce’nin adaylığı konusunda yalnızca siyasi nezaket gereği bilgi verdiğini belirterek, “Çok kıymetli bir insan olduğunu, kendisine güvendiğimi ve başarılı olduğunu ifade ettim. Takdir partimizin kurullarınındır” dedi.

16:15 - SAVUNMASINI TAMAMLADI

Gökce, 4 saati aşan savunmasını şu sözlerle tamamladı:

“15 ayı bulmuş bedelleri çok çok ağır, 4 bayram iki doğum gününü de yaşamak zorunda kaldığım haksız tutukluluğumun ivedilikle sona erdirilmesini ve “aile yılında” cezaevinde kurmak zorunda kaldığım yuvama, aileme, eşime evlilik yıldönümünü de cezaevinde yaşamak zorunda kaldığım eşime kavuşabilmeyi diliyorum. O yüzden hemen şimdi tahliye talep ediyorum benim aleyhimde eylemlere yansımış tek ifade olmadığı, aleyhe tek delil olmadığı, hiçbir mal varlığı artışı, tek bir usulsüz para hareketinin olmadığının ortada olduğu ve kaçma ihtimalim olmadığını tekrar hatırlatarak ivedilikle tahliye talep ediyorum.”

Gökce’nin savunmasının ardından çapraz sorgusu başladı.

15:00 - “TALİMAT VERECEK BİRİSİ ANASININ KARNINDAN DOĞMADI”

İddianamede Murat Ongun’a bağlı bir suç örgütü üyesi olarak gösterildiğini belirten Gökce, “Kendisiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevim nedeniyle tanıştık; buna Ekrem Başkan da dahildir. Altı yıl genel sekreter olarak çalıştım. Bana talimat verecek birisi daha anasının karnından doğmadı” ifadelerini kullandı.

Örgüt üyeliği iddialarına yönelik konuşmayı sürdüren Gökce, şöyle devam etti:

“Benim maddi çıkar açısından zenginleştiğim yönünde hiçbir isnat da yok, böyle bir şey de olmadı. Bahsettim. Sadece iki tane evim var banka kredisiyle alınmış, taksidini cezaevinde bitirdim. Başka bir param, pulum yok; ailemin de yok. Ben cezaevinde evlendim; eşimin de malına, mülküne devletin baktığını biliyorum. Hiçbir gayrimeşru, en ufacık bir para hareketimiz yok. Dolayısıyla ben maddi çıkar sağlamamışım.”

Gökce, İBB’ye 2022 yılının ortasında geldiğini, daha önce Ekrem İmamoğlu dahil hiçbir isimle kişisel bir bağlantısının bulunmadığını belirterek, İzmir’de altı yıl genel sekreterlik yaptıktan sonra İstanbul’a genel sekreter yardımcısı olarak geldiğini anlattı. Bu görevin kariyer açısından bir yükseliş değil, özlük hakları bakımından geriye düşüş olduğunu savundu.

EVLİLİK FOTOĞRAFIMIZ DAHİL HİÇBİR FOTOĞRAF VERİLMİYOR

Savunmasında cezaevinde yaptığı evliliğe de değinen Gökce, 28 Mayıs 2025’te hayatı ertelememeye karar vererek eşi Filiz Hanım ile cezaevinde nikâh kıydıklarını söyledi. Aynı süreçte birlikte yargılandığı meslektaşı Gürkan Akgün’ün de benzer şekilde evlendiğini belirten Gökce, “Birbirimizin nikâhına dahi katılamadık. Teknoloji çağında nikâh fotoğrafı olmayan iki çift varsa o biziz. Fotoğraflar çekildi ama 13 aydır verilmedi. Görüşlerde çekildiğimiz hiçbir fotoğraf da verilmiyor. Mesele eşit muamele ilkesidir. Hukuk yalnızca kanun metinlerinde değil, uygulamada da eşit olmalıdır” dedi.

Cezaevi sürecinde ekonomik zorluklar yaşadığını da anlatan Gökce, maaşının kesilmesi ve gelirlerinin azalması nedeniyle maddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, “Bu 15 ayı aşan süreçte maddi ve manevi çok ağır bedeller ödedik. Kıbrıs gazisi asker bir babanın ve fedakâr bir annenin evladı olarak; onların, eşimin ve geniş ailemin başını öne eğdirecek hiçbir işin içinde olmadım” ifadelerini kullandı.

“TEK DELİL BİLİRKİŞİ RAPORU, O DA TUTUKLULUĞUMDAN DÖRT AY SONRA HAZIRLANMIŞ”

Gökce tutuklama kararında MASAK raporu, HTS kayıtları ve gizli tanık beyanları sebebiyle tutuklandığının yazdığını ancak dosyada aleyhinde düzenlenmiş bir MASAK raporu, para hareketi, gizli/açık tanık beyanı ve şikayetçi beyanı olmadığına dikkat çekti. Bunun yanında belediye yöneticileri ve birlikte çalıştığıı arkadaşlarının dışında hiç kimseyle telefon görüşmesi, baz kaydı ve HTS ilişkisi bulunmadığını belirten Gökce, “23 Mart’ta tutuklanırken ileri sürülen gerekçeler benim bakımından mevcut değildir. Yani gerçek olmayan gerekçelerle tutuklanmışım.”

İddianamede ek olarak aleyhine sunulan tek delilin bilirkişi raporu olduğunu belirten Gökce, o raporun da tutukluluğun da dört ay sonra hazırlandığına dikkat çekerek “O rapor da encümene sevk etme ve encümenin yaptığı ihaleleri kesinleştirme yönündeki rutin imzalarımı, suç örgütü üyesi sıfatıyla ihaleye fesat karıştırma fiili’ olarak yorumlamış. Bu dahi tutukluluğun hukuki dayanaktan ne derece yoksun olduğunun göstergesidir” dedi.

14:15 - “VALİ VE AKP’Lİ ÜYELERİN İMZASI VARDI”

Aradan sonra Gökce, savunmasına imza yetkisi olduğu bazı işlemlerle ilgili konuşarak devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, şikayete konu olan ve imzası bulunan bir encümen kararıyla ilgili konuşan Gökce, mahkemede “İsterseniz Vali Davut Gül’ü de tanık olarak çağırın. Valilik tek başına, sonuç doğurmayan bir işlem olduğu gerekçesiyle hakkımda soruşturma izni vermiyor. Bakın valinin imzası var. Yani soruşturma makamı, valilikten soruşturma izni istemiş olsa valilik izin vermeyecekti. Valiyi tanık olarak çağırın. Ben bu nedenle 16 aydır hapisteyim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan iddianamedeki 110, 113, 115 numaralı eylemlerde ve kendisinin görevde olmadığı dönemdeki 61 numaralı eylemde, şikayete konu olan encümen kararında AKP’li üyelerin de imzası olduğu ve kararların oybirliği ile alındığı göz ardı edildiğini söyleyen Gökce, “İddianamede yine imza atanlar arasında hiçbir fiil ve delil farkı olmaksızın ayrım yapılarak sadece işaretlenmiş isimler suçu sabit ilan edilmiş. Bu haliyle başsavcılık tarafsızlığını da yitirmiş, lehte delilleri toplamama, iddianameye koymama yönündeki yaklaşımına ek olarak bir de suç olduğunu düşündüğü konudaki bazı sorumluları saklamıştır” dedi.

14:45 - “ATTIĞIN ADIM SUÇ”

Ecrimisil işlemlerinin bir seçim değil, ihaleler tamamlanana kadar kamu zararını önlemek için kullanılan yasal bir zorunluluk olduğunun altını çizen Gökce, bir Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevinin ise iştiraklerin yönetimi, denetimi ve koordinasyonu ile ilgili olmadığını söyledi. Gökce, şöyle devam etti:

“Bizim örneğimizde mükerrer ödeme ve yapılmayan işin parasını ödeme durumları söz konusu olmadığı gibi, ihaleler de para harcanan değil, gelir sağlayan ihalelerdir. Ecrimisil ile dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşması mümkün değildir. Dolayısıyla iştiraklerin yaptığı hiçbir işlemle ilgili direkt ya da dolaylı sorumluluğum da yoktur. Belediyedeki görevimde attığım imza üzerinden suç yükleniliyorken, bu noktada tam tersi yapılıyor, hiçbir ilgim ve imzam bulunmadığı halde sorumlu tutulmaktayım.”

Kendi dosyasının yanında başka iştiraklerden yargılanan bazı kişilere de ihaleleri parçalı tekliflere açma (kısmi teklif) suçlaması yöneltilirken bazılarına da açmama suçlaması yöneltildiğini hatırlatan Gökce, “Yani ihale yapsan suç, ecrimisil alsan suç, almasan suç. İhaleyi parçalasan suç, parçalamasan suç. İmzan varsa suç, yoksa yine suç. Biz seni kafaya koyduk, attığın adım suç” diye konuştu.

İddianamenin, görev süresi boyunca imzaladığı tüm encümene ihale sevk evraklarını suç unsuru olarak tarif ederek süreklilik içinde yoğun biçimde suça iştirak ettiği algısını oluşturmaya çalıştığını belirten Gökçe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Oysa 20–25 yıllık tüm encümen ihaleleri üzerinde bir inceleme yapılsa belediye şirketinin bu tip ihaleleri almasının, tek katılımcı olmasının ve bu yönde teklif evrakının sunulup kararın alınıp kesinleştirilmesinin 25 yılı aşan bir süreklilik taşıdığı ve onlarca genel sekreter yardımcısının benzer biçimde sonuçlanmış ihalelere aynı nitelikte imzalar attığı görülecektir. Bu isimlerin bazıları daha sonra devlet ricalinde de görevler almıştır. Tıpkı yüzlerce encümen üyesince benzer kararların imzalanması gibi.”

13:15 - İLK ARA VERİLDİ

Buğra Gökce, savunmasında düzenlenen bilirkişi raporunun tamamının “kamu ihalelerinde asıl sorumlu yüklenici firmadır” diyerek kendisini ve ekip arkadaşlarını akladığını ancak iddianamede sadece raporun son kısmının ve ilgili kişi isimlerinin alındığını belirterek bir iddiada daha bulundu:

“Ben sadece encümen ihalesi yapmışım, yaptırmışım, yapan encümen değilim. Hiçbirisi yok. Bunları yapınca bu evrakları sevk edince AK Partiliyseniz en az İller Bankası Genel Müdürü oluyorsunuz. Hatta bu imzayı atan arkadaşın ismini ve genel müdürün ismini avukatım söyler ben söylemeyeceğim, bakan oluyorsunuz, bakan. Bu arkadaş bakan ama benim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olduysanız Silivri'de yatan oluyorsunuz. Sevdiğinize uzaktan bakan oluyorsunuz. Bu kadardır yani, bunun bu kadar basittir, geri kalan kısmını öğleden sonra anlatacağım.”

Gökce’nin sözlerinin ardından duruşmaya ilk ara verildi. İmamoğlu, salondan çıkarken izleyicilere “Mücadeleye devam ediyoruz” diye bağırdı.

Aradan sonra Gökce’nin savunması devam edecek.

ANNESİ VE ABİSİ DURUŞMAYA KATILDI

İBB davasında savunma yapan Buğra Gökce'nin annesi Şeyma Gökce ve abisi Tuğbay Gökce duruşmaya katıldı.

Anne Gökce, ''Bu yorgunluğumuzla, hastalığımızla kimler bizle uğraştıysa hiç hakkımızı helal etmiyoruz. Bizden daha kötü günler görsünler'' dedi. Abi Tuğbay Gökce ise ''İçeriye aslan gibi bir tosun verdik. Bizim boğazımızdan haram lokma geçmedi, geçmez. En büyük adalet sahibi en büyük adaleti verir. Bu topraklarda en büyük adalet sahibi millettir'' ifadelerini kullandı.

12:45 - “ALEYHİME BİLİRKİŞİ RAPORUNU HAZIRLAYANI SAYIŞTAY ÜYELİĞİNE TERFİ ETTİRDİLER”

Gökce, savunmasına ihale süreçleriyle devam ederken, iddianamede yer alan ve kendisinin aleyhine olan bilirkişi raporunu düzenleyen heyetin başındaki ismin, Sayıştay üyeliğine terfi ettirildiğini açıkladı:

"İddianamede kamu zararının şartname ve bedel belirleme süreçlerinden kaynaklandığı ileri sürülmesine rağmen, bu süreçlerde doğrudan rolü bulunan kişiler yerine, hedef alınan kişiler üzerinden bir kurgu inşa edilmiş. Soruşturma evresinde şüphelilere sorulmayan sorular ve incelenmeyen hususlar üzerinden örgüt yaratmaya çalışılmış. Savcılıktan bilirkişi raporlarını alıp raporları yazan heyetin başı terfi etmiş, Sayıştay üyesi olmuş. Avukatlarım daha detaylı açıklayacak."

12:20 - GÖREVDE OLMADIĞI DÖNEMDEN SUÇLAMA

Gökce, savunmasında ihale süreçlerinin nasıl yürütüldüğüne yönelik detaylı açıklamalarla devam etti. İhalelerle ile ilgili suçlandığı eylemlere yönelik de konuşan Gökce, kendisine “ihaleye fesat karıştırma” suçlaması yöneltilen bir eylemde İBB’de değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığını açıkladı.

“Suç tarihi diye ifade edilen 2020 yılının Haziran ve Temmuz aylarında, ben İBB'de çalışmıyorum. İstanbul’da da ikamet etmiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin genel sekreteri olarak kamu görevi icra ediyorum. Örgütsel ilişki içinde olduğum ve beraber suç işlediğim iddia edilen hiçbir şahsı, tanımıyordum. 2022 yılının haziran ayında tayin olduğum kurumda, 2020 yılında başka kurumun yöneticisi iken ihaleye fesat ve dolandırıcılık suçunu işlediğim iddia ediliyor. 2020 yılındaki ihale süreçlerinde İBB içinde hiçbir görevimin, imzamın ve dolayısıyla sorumluluğumun bulunması söz konusu değil. Bu husus, emniyet ve savcılık ifadelerinde de soruldu ve zaman-mekân imkânsızlığını açıkça belirtmeme rağmen iddianameye girdi. Bunlarla suçlanmam, iddianame düzenlenirken savunmalarımın hiçbir surette okunmadığını ortaya koyuyor.”

12:10 - GÖZALTI SÜRECİNİ ANLATTI: “FOTOĞRAF İÇİN ÜÇ KEZ EMNİYETE GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPTIRILDIM”

Savunmasında, gözaltı sürecinden kısaca bahseden Gökce, cezaevinde evlendiği eşi Filiz Kahveci Gökce’nin evine polislerin gittiğini ve eve çilingirle eve girildiğini söyledi. Adresinde bulunmaması üzerine Vatan Emniyet’e kendi isteğiyle gidip teslim olduğunu aktaran Gökce, polislerin kendisine “yakalama fotoğrafının lazım olduğunu” belirtmesi üzerine tekrar tekrar dışarı çıkarılıp çekim yaptırıldığını söyledi. Gökce, ilgili kısımda şöyle konuştu:

“Arkadaşlar bir 'yakalama görüntüsüne' ihtiyaç duyduklarını söylediler. Ben de buna itiraz etmeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine emniyete girişimin yeniden görüntülenmesine karar verildi. Şimdi gördüğünüz bu fotoğrafın bir hikâyesi var. Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Çünkü ben emniyete normal şekilde girdim. Polis eşliğinde ya da zor kullanılarak getirilmiş biri değildim. Kendi ayağımla gittim. Ancak bana, ‘Bir fotoğraf çekeceğiz, tekrar dışarı çıkacağız’ denildi. Peki dedim. Dışarı çıktık. Daha sonra bu fotoğraf çekildi. Ardından tekrar yukarı çıkarıldım ve yeniden nezarethaneye konuldum. Bir süre sonra tekrar dışarı çıkarıldım. Bu kez bana, 'İlk fotoğraf olmamış. Dikey çekmişiz, yatay çekmemiz gerekiyor. Bir kez daha çekim yapacağız' denildi. Bunun üzerine üçüncü kez dışarı çıkarıldım ve yeniden emniyete giriş yaptırıldım. Sonuç olarak, bu görüntülerin elde edilebilmesi için ben üç kez polis eşliğinde emniyete sokuldum.”

Gökce, iktidara yakın yayın organlarının gözaltına alınma fotoğraflarını nasıl servis ettiğine yönelik çeşitli görselleri de mahkeme salonunda yansıttı. O esnada Ekrem İmamoğlu, ellerini havaya kaldırarak sözlü tepki gösterdi.

11:45 - “YAKINLARIM KÖŞEYİ DÖNEBİLRİDİ”

“Hakim bey, bu iddianame benim suyuma toz bulaştıramaz” diyen Gökce, “Yakınlarıma nereden arsa alacaklarını söylesem hepsi köşeyi dönebilirdi. Ben bunu reddettim. Malvarlığım belli, arabam yok. Başka bir bankada birikmiş bir param da yok. Oturduğum lojmanı devlet satmak zorunda olduğu için banka kredisi kullanarak aldım. İçinde oturanlara daha avantajlı oluyordu” diye konuştu.

“BU İMAMOĞLU İLE MÜMKÜN OLMUŞTUR”

İmamoğlu döneminde İBB’de kurulan yapıya yönelik konuşan Gökce, “İstanbul’u talan etmekte son derece mahir olan bazı çevrelere karşı yoğun bir mücadele verilmiştir. Elbette bunlar yalnızca burada bulunan teknik kadroların iradesiyle gerçekleştirilebilecek işler değildir” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde belediyelerin çoğu zaman rant tartışmalarının merkezinde yer aldığını ancak İmamoğlu döneminde, İstanbul’da bunun tersini yapmaya çalıştıklarını aktaran Gökce, şöyle devam etti: “Birçoğuyla daha önce tanışıklığım olan bu teknik arkadaşlarımızın hiçbirimizin tek başına gerçekleştiremeyeceği işleri hayata geçirebilmesinin nedeni, bu çalışmaların arkasında güçlü bir siyasi iradenin bulunmasıdır. Bu nasıl mümkün olmuştur? Bu, Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasıyla mümkün olmuştur. Çünkü Ekrem İmamoğlu, kamusal alanların işgalden kurtarılması, ayrıcalıklı kişi, vakıf ve derneklere tahsis edilen alanların kamuya geri kazandırılması konusunda teknik kadroların arkasında durmuş ve siyasi irade göstermiştir. Sayın İmamoğlu ranttan değil, halktan yana durduğu için bu projeler hayata geçirilebilmiştir.”

11:15 - “BU NASIL BİR KADERDİR?”

Hakkındaki iddiaların “bir suç örgütünün varlığı, bu örgütün kısmen ihaleleri manipüle ettiği ve kendisinin de örgüt üyesi olarak manipülasyonlara katıldığı” olduğunu belirten Gökce, iddianamede bu üç varsayımın da somut delillerle desteklenmediğini söyledi.

“30 yıllık kamu görevi boyunca onlarca kez soruşturulduğunu ve dört farklı kurum altında yaklaşık 30 Sayıştay denetiminden geçtiğini belirten Gökce, “Daha önce karakol yüzü görmemişken yasal koşulları oluşmadan tutuklanmak ve 15 ay boyunca özgürlüğümden mahrum bırakıldıktan sonra mahkemenizin huzurunda bulunmak nedeniyle yaşadığım üzüntüyü ve uğradığımı düşündüğüm haksızlığın verdiği öfkeyi de kaderin bir parçası olarak kabul ettim. ‘Eğer kaderde bu sandalyeye oturmak varsa, onu da baş tacı ederim’ diyerek yaşamaya çalışıyorum. Onur ve itibar dışında sahip olduğum hiçbir şey yoktur. Ancak burada bulunan birçok arkadaşımız gibi ben de içimden haykırıyorum: ‘Bu nasıl bir kaderdir?”

Savunmasının başında uzun bir biçimde özgeçmişini anlatan Gökce, İBB’nin Üsküdar’da yıktığı kaçak yapılardan çeşitli görselleri mahkeme salonuna yansıtarak şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimizde İstanbul’un neredeyse tüm sahilleri, Anayasamız ve Kıyı Kanunu gereği herkesin olan kıyılarımız, ticari işletmeler tarafından işgal edilmişti. Bu mekânları da kararlı ve cesur bir mücadele ile kamuya kazandıran, işgalleri arındıran ekip bu salonda yargılanıyor. Bu mücadelelerin bir bölümünde görev alıp tehdide maruz kalmaktan hep birlikte korkmak yerine kamu yararını savunma, halkın malını halka verme görev ve sorumluluğunu yerine getirme anlayışıyla çalışan ekibin bir parçası olmaktan gurur duydum. Bizlere kamusal mekanları işgal edenler silah çekti, geri çekilmedik. Kıyıları talan edenler yumruk salladı vazgeçmedik. Bu kamu yararını savunan kıymetli arkadaşlarım burada benimle kamuyu dolandırmakla suçlanıyor.”

11.00 - BUĞRA GÖKÇE SAVUNMASINA BAŞLADI

Dava bugün, İBB'nin üst düzey bürokratlarından İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce'nin savunmasıyla devam ediyor.

Tutuklular salona getirilirken Ekrem İmamoğlu da "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı ile salona geldi.

Tutukluların ve mahkeme heyetinin yerini almasının ardından Gökce, savunmasına başladı.