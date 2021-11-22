Cumhuriyet Soruyor

22 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

1) 128 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar, 128 milyar doların nereye gittiğini aylardır açıklamadı.

2) 10 BİN DOLARI ALAN SİYASETÇİ KİM?

Bakan Soylu, bir siyasetçinin Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı ama kim olduğu hâlâ belirsiz.



3) 750 MİLYON DOLAR ÖDENDİ Mİ?

Ziraat-Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, kredilerin ödenip ödenmediği belli değil.

4) ATA’YA HAKARETİN CEZASI NE?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e yönelik işlenen hakaret suçlarına ilişkin kaç soruşturma açıldı. Kaç kişi hangi cezayı aldı?

5) TÜGVA NİYE YASA TANIMIYOR?

Ülkedeki önemli tarihi binaların TÜGVA hizmetinde olması tesadüf mü? TÜGVA, mahkeme kararlarına karşın neden binaları boşaltmıyor?

