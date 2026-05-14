Cumhuriyet Söyleşileri kapsamında Ortadoğu’daki savaş konuşuldu: ‘Fırsat da olacak maliyet de’

Atılım Üniversitesi’nin gazetemiz işbirliğiyle gerçekleştirdiği Cumhuriyet Söyleşileri kapsamında dün Siyaset ve Kamu Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Özdemir ile Emekli General ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Özgür Tör, öğrencilerle Ortadoğu’da devam eden savaşı konuştu.

Söyleşinin açılışını Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Mehmet Mithat Üner yaptı. Üner, ilk olarak öğrencilere 102. yaşını kutlayan gazetemizi anlatarak “Gazetenin temelleri zorlu savaş yıllarında Anadolu’nun sesini dünyaya duyuran Yeni Gün gazetesinin mirası üzerine inşa edilmiştir. Bizzat Atatürk tarafından isimlendirilen Cumhuriyet, ilk günden bu yana bağımsız ve ilkeli haberciliğin adresi olmuştur. Bugün Cumhuriyet Vakfı, Türkiye’nin en köklü basın çınarını geleceğe taşıma vazifesi üstlenmiştir” dedi.

Ardından Ortadoğu’daki savaş üzerine olan söyleşi başladı. Burada Özdemir ‘Savaş sonrası Olası Siyasi ve Ekonomik Küresel Gelişmeler’ alanında konuşurken Tör, ‘İran-İsrail-ABD Örneğinde Değişen Savaş Yöntemleri’ başlığı altında değerlendirme yaptı. İran’ın bölgesel durumunu anlatan Tör, “Her askeri adımın bir siyasi hedefi vardır ama ben mevcut savaşta bunu göremiyorum. Büyük devlet olabilirsiniz ama coğrafyayı iyi bilmelisiniz. Amaçladığınız şeyi başaramıyorsanız neden savaşıyorsunuz” dedi.

Özdemir ise savaşın ekonomik etkilerine dikkat çekti. Özdemir, “‘Orta Doğu’da savaşların ne zaman başlayacağını bilirsiniz, nasıl biteceğini bilemezsiniz’ denir. Bugün, biz artık savaşın bitip bitmediğini değil, gerçekten bitip bitmediğini tartışıyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu süreçte hem fırsatlar hem maliyetler yaşamaya devam edecek.Türkiye için kazanımlar gerçek ama maliyetler de bir o kadar gerçek” değerlendirmesini yaptı.