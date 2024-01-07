İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak

AA
Yayınlanma: 07.01.2024 - 10:32
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
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İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler yapılamayacak.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor.Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


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