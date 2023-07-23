Cumhuriyet Vakfı'ndan burs başvurularına ilişkin kamuoyu açıklaması

Yayınlanma: 23.07.2023 - 13:59

Güncelleme: 23.07.2023 - 14:03

Cumhuriyet Vakfı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerde kurumun adı kullanılarak öğrencilere burs verme vaadinde bulunulduğuna ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu kişi ve girişimlerin, Cumhuriyet Vakfı ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Cumhuriyet Vakfı olarak burs başvurularımızı; yalnızca www.cumhuriyetvakfi.org.tr internet sitesinde belirtildiği üzere, başvuru formu ile istenen evrakların [email protected] e-posta adresine gönderilmesi yoluyla almaktayız. Bu nedenle, öğrencilere cep telefonu yoluyla ulaşan ve Cumhuriyet Vakfı’nın adını kullanarak onların kişisel bilgilerini isteyen kişi ya da kişilere herhangi bir bilgi/belge verilmemesine özen gösterilmesi gerekmektedir. İlgili kötü niyetli kişiler hakkında Cumhuriyet Vakfı’nca gerekli hukuksal başvuruların yapıldığını da kamuoyuna duyururuz."