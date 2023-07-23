Cumhuriyet Vakfı'ndan burs başvurularına ilişkin kamuoyu açıklaması
Cumhuriyet Vakfı, vakfın adı kullanılarak burs verme vaadinde bulunulduğu yönündeki bilgiler üzerine kamuoyu duyurusu yaptı. Burs başvurularının yalnızca [email protected] üzerinden alındığı hatırlatıldığı Vakıf duyurusunda, ilgili kişiler hakkında adli mercilere başvurulduğu da belirtildi.
Cumhuriyet Vakfı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerde kurumun adı kullanılarak öğrencilere burs verme vaadinde bulunulduğuna ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Söz konusu kişi ve girişimlerin, Cumhuriyet Vakfı ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Cumhuriyet Vakfı olarak burs başvurularımızı; yalnızca www.cumhuriyetvakfi.org.tr internet sitesinde belirtildiği üzere, başvuru formu ile istenen evrakların [email protected] e-posta adresine gönderilmesi yoluyla almaktayız. Bu nedenle, öğrencilere cep telefonu yoluyla ulaşan ve Cumhuriyet Vakfı’nın adını kullanarak onların kişisel bilgilerini isteyen kişi ya da kişilere herhangi bir bilgi/belge verilmemesine özen gösterilmesi gerekmektedir. İlgili kötü niyetli kişiler hakkında Cumhuriyet Vakfı’nca gerekli hukuksal başvuruların yapıldığını da kamuoyuna duyururuz."
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