Cumhuriyet Vakfı'ndan burs başvurularına ilişkin kamuoyu açıklaması

Cumhuriyet Vakfı, vakfın adı kullanılarak burs verme vaadinde bulunulduğu yönündeki bilgiler üzerine kamuoyu duyurusu yaptı. Burs başvurularının yalnızca [email protected] üzerinden alındığı hatırlatıldığı Vakıf duyurusunda, ilgili kişiler hakkında adli mercilere başvurulduğu da belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2023 - 13:59
Cumhuriyet Vakfı'ndan burs başvurularına ilişkin kamuoyu açıklaması
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Cumhuriyet Vakfı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerde kurumun adı kullanılarak öğrencilere burs verme vaadinde bulunulduğuna ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. 

Açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu kişi ve girişimlerin, Cumhuriyet  Vakfı ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Cumhuriyet Vakfı olarak burs başvurularımızı; yalnızca www.cumhuriyetvakfi.org.tr internet sitesinde belirtildiği üzere, başvuru formu ile istenen evrakların [email protected] e-posta adresine gönderilmesi yoluyla almaktayız. Bu nedenle, öğrencilere cep telefonu yoluyla ulaşan ve Cumhuriyet Vakfı’nın adını kullanarak onların kişisel bilgilerini isteyen kişi ya da kişilere herhangi bir bilgi/belge verilmemesine özen gösterilmesi gerekmektedir. İlgili kötü niyetli kişiler hakkında Cumhuriyet Vakfı’nca  gerekli hukuksal başvuruların yapıldığını da kamuoyuna duyururuz."


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