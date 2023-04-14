Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel paylaştı: 249 milyon oy pusulası için ihale!
Türkiye'nin beklediği 14 Mayıs seçimlerinde 64 milyon 191 bin 285 kişi oy kullanacak. Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından tam 249 milyon 670 bin 360 birleşik oy pusulası için ihale açıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin ardından olası ikinci tur için yaklaşık 60 milyon fazla oy pusulasının görünmesi soru işaretlerine neden oldu.
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışında yaşayanlar da dahil olmak üzere 14 Mayıs’taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini duyurmuştu.
60 MİLYON OY PUSULASI FAZLA!
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) talebi üzerine milletvekili seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk ve ihtiyaç halinde ikinci turunda kullanılacak 249 milyon 670 bin 310 birleşik oy pusulası için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ihaleye çıktı.
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları için ihale ilanına çıktı. İlana göre toplam 249.670.310 adet birleşik oy pusulası basılacak. İki yüz kırk dokuz milyon altı yüz yetmiş bin!"
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları için ihale ilanına çıktı.— Murat AĞIREL (@muratagirel) April 14, 2023
İlana göre toplam 249.670.310 adet birleşik oy pusulası basılacak.
İki yüz kırk dokuz milyon altı yüz yetmiş bin! pic.twitter.com/YqzGd6Dpo7
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