Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'i ölümle tehdit etmişlerdi... Kimlikleri tespit edildi: 2 kişi gözaltına alındı!

Yayınlanma: 04.09.2024 - 23:48

Güncelleme: 04.09.2024 - 23:51

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'i bir video yayımlayarak ölümle tehdit eden şahısların kimlikleri tespit edildi ve gözaltına alındı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan ve organize suç örgütü lideri Mahsun KURUÇAY’ın, Gazeteci Murat AĞIREL’e silahlı saldırı gerçekleştireceğine yönelik iddialar içeren görüntüler ile ilgili İstihbarat Başkanlığımızca yürütülen çalışmalarda; videolarda bulunan maskeli şahsın O.Ö., videoları kayda alan şahsın ise Y.K. olduğu tespit edilmiştir.

04.09.2024 tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde; İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir’deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte 3 adet tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 4 adet cep telefonu ve 1 adet tripod ele geçirilmiştir.

O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan; Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."