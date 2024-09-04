Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel’e destek!

Yayınlanma: 04.09.2024 - 20:12

Güncelleme: 04.09.2024 - 20:12

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehdit edildiğini duyurması üzerine Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel’e destek mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadeler yer alıyor:

“Karanlığa alışmayın…

Korkuya teslim olmayın…

Hukuksuzluklara ve tehditlere geçit vermeyin...

Asla ama asla tek adama boyun eğmeyin…

Değerli gazeteci Murat Ağırel; yüzü maskeli,

ortadoğu infazcısı kılıklı biri tarafından tehdit edilerek, öldürülmesi için çetelere ihale açıldığını söyleyebiliyor,

Yargıtay Savcımız sokak ortasında darp edilebiliyor hale geldiysek kardeşlerim,

Şunu anlayın; Korkularınızı yönetiyorlar…

Buna izin vermeyeceğiz.

Sevgili Murat, zerre korkmadığını, santim geri adım atmayacağını biliyorum.

Sende bil ki; mücadelene ortağım…”