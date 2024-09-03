Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Murat Ağırel'e destek!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 20:38

Güncelleme: 03.09.2024 - 20:38

Kara para aklama, uyuşturucu kaçakçıları, yolsuzluk dosyaları ve benzeri olayları haber yapan Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, ölüm tehditleriyle karşı karşıya. Ağırel, kendisi hakkında 'ölüm ihalesi' açıldığını söyledi.

Ağırel, Havala kitabının toplatılmak istenmesinin ardından da tehditlerin arttığını bildirdi. Ağırel'in duyurduğu 'ölüm ihalesini' de yüzü maskeli bir şahıs sosyal medyadan paylaştı.

Ağırel'e Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) destek geldi. TGC, gazeteci Hakan Çelik'in de tehdit edildiğini bildirip şunları kaydetti:

“Gazeteciler ülkemizde her gün hedef gösterilmekte, saldırıya uğramakta ve saldırganlar cezasızlıkla ödüllendirilmektedir. Son olarak yaptıkları haberler nedeniyle #MuratAğırel ve #HakanÇelik hedef gösterilmiş ve tehdit edilmişlerdir. Meslektaşlarımızın başına gelecek her türlü olumsuzlukta hedef gösterenleri, olaylarda adı geçenleri sorumlu tutacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Gazetecileri hedef göstermek, tehdit etmek suçtur. AİHM ve AYM kararlarında ifade edildiği gibi basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü demokratik toplumun temelidir. Sadece lehte olduğu kabul edilen haber ve düşünceler için değil, devletin veya nüfusun bir bölümünün aleyhinde olan, onlara çarpıcı gelen, onları rahatsız eden haber ve düşünceler için de uygulanır. Bunlar, çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir.

Meslektaşlarımızı hedef gösterenleri, tehdit edenleri kınıyoruz. İçişleri Bakanlığı’nı ve Adalet Bakanlığı’nı yeni bir gazeteci cinayeti işlenmeden bu tehditlerle ilgili acil önlem almaya çağırıyoruz. İktidara ve muhalefete basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün korunması için sağduyu çağrısında bulunuyoruz. #Gazetecilik suç değildir.”