Cumhuriyetçi aydınlardan imza kampanyası: ‘Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz’

“Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz” başlığıyla başlatılan imza kampanyasının çağrı metninde Barış ve kardeşlik ve de bağımsız ve laik bir ülke, eşitlikçi bir düzen, planlı bir ekonomi istiyoruz” denildi.

Çok sayıda cumhuriyetçi aydın, gazeteci ve sanatçının girişimleriyle “Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz” başlığıyla bir imza kampanyası başlatıldı.

Bütün yurttaşlar, imza kampanyasına destek vermeye çağırılırken; “Barış ve kardeşlik ve de bağımsız ve laik bir ülke, eşitlikçi bir düzen, planlı bir ekonomi istiyoruz” denildi.

İmza kampanyasına çağrı metni şöyle:

“Biz aşağıda imzası yer alanlar Türkiye’nin cumhuriyetçi birikimini bu iddianın arkasında durmaya çağırıyoruz:

Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz

Barış ve kardeşlik istiyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Lozan Anlaşması’nın sorgulanmasını; mevcut sınırlarımızın tartışılmasını; yeni-Osmanlı hayallerini, Türkiye İmparatorluğu gibi gayrimeşru adlandırmaları, ümmetçiliği, etnik ve mezhepsel kimliklere dayalı siyasal yapı ve kurumları istemiyoruz.

Barış ve kardeşlik ve de bağımsız ve laik bir ülke, eşitlikçi bir düzen, planlı bir ekonomi istiyoruz.

Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz.”

ÇOK SAYIDA KİŞİ İMZALADI

Çok sayıda kişinin destek verdiği kampanyada imzaların toplanmaya devam edileceği belirtildi.

Metninin imzacıları ise şöyle:

Adnan Gerger, Gazeteci, Yazar

Ahmet Büke, Yazar

Ahmet Müfit Bayram, Şehir Plancısı

Ahmet Saltık, Prof. Dr., Hekim

Ahmet Sarıcan, Eski Maden-İş GYK Üyesi

Ahmet Yavuz, Tümgeneral (E)

Ahmet Yıldız, Prof. Dr., Eğitim Bilimci

Ali Balkız, Yazar

Ali Kemal Akgül, Genel Sağlık İş Sendikası MYK Üyesi

Anıl Aba, İktisatçı, Yazar

Arda Kavaklıoğlu, Seslendirme Oyuncusu

Arda Kayhan, Radyolog, Prof. Dr.

Asaf Güven Aksel, Yazar

Ataol Behramoğlu, Şair

Attila Aşut, Yazar

Atilla Özsever, Gazeteci

Aydemir Güler, THTM YK Üyesi, Yazar

Ayhan Filazi, Öğretim Üyesi

Aykut Küçükkaya, Gazeteci

Aytunç Erkin, Gazeteci

Aziz Konukman, Prof. Dr., İktisatçı

Barış Pehlivan, Gazeteci

Barış Terkoğlu, Gazeteci

Berkan Çetin, Oyuncu

Beyza Acar, Akademisyen

Burak Ustaoğlu, KESK Haber-Sen Eski Genel Sekreteri, Bağımsız Belgeselci

Canan Kaya, Gazeteci

Canan Koç, Yazar, Sendika Uzmanı

Cangül Örnek, Öğretim Üyesi

Caner Beklim, Müzik Yapımcısı

Caner Taşpınar, Gazeteci

Canol Kocagöz, Karikatürist

Cansu Fırıncı, Oyuncu

Cemil Kılıç, Yazar, İlahiyatçı

Cemil Fuat Hendek, Yazar

Cenk Güray, Akademisyen, Müzisyen

Cenk Özdağ, Avukat, Akademisyen

Cengiz Erdinç, Gazeteci

Ceyhun İlsever, Dr., Öğretim Üyesi

Cihan Demirci Tansel, Profesör Doktor

Çağatay Tavşanoğlu, Akademisyen

Çağdaş Bayraktar, Gazeteci

Çağrı Kınıkoğlu, Yönetmen

Deniz Ezer, TÖB-SEN Genel Başkanı

Dengin Ceyhan, Sanatçı

Doruk Öztürk, Oyuncu

Emin İgüs, Müzisyen

Emrah Maraşo, Gazeteci, Editör

Emre Aygen, Gazeteci

Ender Helvacıoğlu, Yayıncı

Ender Özer, Ressam

Ender Yiğit, Sanatçı

Engin Solakoğlu, Emekli Diplomat

Eren Aksoyoğlu, Siyaset Bilimci

Erendiz Atasü, E. Öğretim Üyesi, Yazar

Erhan Nalçacı, THTM YK Üyesi, Öğretim Üyesi

Erinç Yeldan, Prof. Dr., İktisatçı

Ersin Eroğlu, Gazeteci

Enver Aysever, Gazeteci, Yazar

Fahrettin Fidan, Gazeteci

Gamze Yücesan Özdemir, Prof. Dr., Öğretim Görevlisi

Gökalp Eren, 68'liler Vakfı Eski Başkanı

Gökhan Kazbek, Gazeteci

Gülay Dinçel, İktisatçı

Gülcan Altan, Müzisyen

Günselin Seda Çetinkaya, Müzisyen

Haluk Hepkon, Yayıncı

Haluk Polat, Müzisyen

Haluk Yalvaç, Emekli

Hilmi Hacaloğlu, Gazeteci

Hizam Hasırcı, DHTM Başkanı

Hülya Küçükaras, Mühendis

Hüseyin Özel, E. Öğretim Üyesi

Iraz Akış, Öğretim Üyesi

İnci Beşpınar, Emekli Belediyeci

İnönü Alpat, Yazar

İrfan Ertel, Ressam

İskender Özturanlı, Gazeteci

İsmail Arı, Gazeteci

İsmail Tutoğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Eski Başkanı

İsmail Üstün, Emekli Öğretim Görevlisi

İsmet Orhan, Gazeteci, Yazar

Kaan Eroğuz, Bilim Ve Sosyalizm Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Kadir Demirel, Müzisyen

Kaya Güvenç, Mühendis

Kaya Tokmakçıoğlu, Öğretim Üyesi, Yazar

Kemal Okuyan, TKP Genel Sekreteri

Korkut Boratav, Prof. Dr., İktisatçı

Latif Tiftikçi, Tiyatro Sanatçısı

Levent Karaoğlu, Fotoğrafçı

Levent Üzümcü, Tiyatro Oyuncusu

Mahmut Şengül, Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı

Masum Gök, Gazeteci

Mehdi Beşpınar, Emekli Sendikacı

Mehmet Ali Güller, Gazeteci

Mehmet Okuroğlu, Oyuncu

Mehmet Şahin, Prof. Dr., Öğretim Görevlisi

Mehmet Somel, Öğretim Üyesi

Melih Yeşilbağ, Akademisyen

Melike Efendioğlu, Eğitimci

Melis Gönenç, Gazeteci

Merdan Yanardağ, Gazeteci

Mesut Odman, Yazar

Mete Özkurt, Öğretim Üyesi

Metin Coşkun, Sanatçı

Muammer Ketencoğlu, Müzisyen

Murat Akad, Türkiye Barış Komitesi Temsilcisi

Murat Akgöz, Yazar

Murat Beşer, Müzik Yazarı

Murat Güner, Müzisyen

Musa Ağacık, Gazeteci, Yazar

Musa Özuğurlu, Gazeteci, Yazar

Mustafa Büyüksipahi, Gazeteci

Mustafa Demir, Eğit-Der Eski Başkanı

Mustafa Kemal Emirel, Müzisyen

Mustafa Kemal Erdemol, Gazeteci

Mustafa Kenan Aybastı, Yönetmen

Mustafa Mert Bildircin, Gazeteci

Mustafa Türkeş, Prof. Dr., Öğretim Görevlisi

Mustafa Zulkadiroğlu

Müjde Tozbey, Önce Kadınlar Ve Çocuklar Derneği Başkanı

Naci Adıgüzel, Oyuncu, Yazar

Nazlı Deniz Korkmaz, Seslendirme Oyuncusu

Necdet Saraç, Gazeteci

Necmi Kaymakçı, Eczacı

Nejat Yavaşoğulları, Müzisyen

Neslihan Özfidan, Avukat

Neval Oğan Balkız, Hukukçu, Akademisyen

Nevzat Evrim Önal, Yazar, Öğretim Görevlisi

Nevzat Süs, Tiyatrocu

Nihat Behram, Şair, Yazar

Nursel Özçelik Cengiz, Yazar

Oğuz Gemalmaz, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı Başkanı

Oğuz Oyan, Prof. Dr., İktisatçı

Olgu Ülkenciler, Ressam

Orhan Aydın, Sanatçı

Orhan Bursalı, Gazeteci

Orhan Gökdemir, Gazeteci

Osman Korkut Kanadoğlu, Anayasa Profesörü

Osman Çutsay, Yazar

Ozan Çoban, Müzisyen

Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıçlar Sendikası Eski Başkanı

Özkan Atar, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı

Özgür Aydın, Öğretim Üyesi, ÜKD Başkanı

Perihan Sarı, Emekli İşbaşmüfettişi

Pınar Saraçoğlu, Gazeteci

Rahmi Yıldırım, Gazeteci

Rıfat Okçabol, E. Öğretim Üyesi

Saadet Ülker, E. Öğretim Üyesi

Sadık Usta, Yazar

Sait Munzur, Karikatürist

Seda Mit, İllüstratör Ve Grafik Tasarımcı

Sefa Uyar, Gazeteci, Yazar

Selen Kartay, Tiyatrocu

Semir Arslanyürek, Yazar, Yönetmen

Senan Kara, Oyuncu

Senem Doruk İnam, Kadın Dayanışma Komiteleri Sorumlusu

Serdal Bahçe, Öğretim Üyesi

Serdar Şahinkaya, İktisatçı, Yazar

Serpil Güvenç, Yazar

Sevra Baklacı, Yönetmen

Sinan Sönmez, Akademisyen

Şule Aydın, Gazeteci

Tarık Günersel, Şair, Yazar

Taylan Polat Toraman, Kemalist Yön Hareketi Başkanı

Tevfik Kızgınkaya, Gazeteci, Yazar

Tuğrul Çutsay, Ressam

Tuğrul Keskin, Şair

Tuna Pektaş, Küratör

Turgay Develi, Gazeteci, Eski Mv.

Uğurhan Akyüz, Öğretim Üyesi

Ulaş Can, Gazeteci

Ulaş Özer, Akademisyen, Müzisyen

Ulvi Oğuz

Ümit Aslanbay, Gazeteci, Yazar

Volkan Algan, Yazar

Yalçın Özkütük, Tuğamiral (E)

Yael Taranto, İktisatçı

Yıldıray Ozan, Öğretim Üyesi

Yiğit Günay, Gazeteci

Yücel Çiftçi, Yazar

Zeynep Suda, Öğretim Üyesi

Zuhal Okuyan, Öğretim Üyesi

Zülal Kalkandelen, Gazeteci