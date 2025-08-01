Cumhuriyetçi aydınlardan imza kampanyası: ‘Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz’

“Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz” başlığıyla başlatılan imza kampanyasının çağrı metninde Barış ve kardeşlik ve de bağımsız ve laik bir ülke, eşitlikçi bir düzen, planlı bir ekonomi istiyoruz” denildi.
Çok sayıda cumhuriyetçi aydın, gazeteci ve sanatçının girişimleriyle “Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz” başlığıyla bir imza kampanyası başlatıldı.
Bütün yurttaşlar, imza kampanyasına destek vermeye çağırılırken; “Barış ve kardeşlik ve de bağımsız ve laik bir ülke, eşitlikçi bir düzen, planlı bir ekonomi istiyoruz” denildi.
İmza kampanyasına çağrı metni şöyle:
“Biz aşağıda imzası yer alanlar Türkiye’nin cumhuriyetçi birikimini bu iddianın arkasında durmaya çağırıyoruz:
Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz
Barış ve kardeşlik istiyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin, Lozan Anlaşması’nın sorgulanmasını; mevcut sınırlarımızın tartışılmasını; yeni-Osmanlı hayallerini, Türkiye İmparatorluğu gibi gayrimeşru adlandırmaları, ümmetçiliği, etnik ve mezhepsel kimliklere dayalı siyasal yapı ve kurumları istemiyoruz.
Barış ve kardeşlik ve de bağımsız ve laik bir ülke, eşitlikçi bir düzen, planlı bir ekonomi istiyoruz.
Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz.”
ÇOK SAYIDA KİŞİ İMZALADI
Çok sayıda kişinin destek verdiği kampanyada imzaların toplanmaya devam edileceği belirtildi.
Metninin imzacıları ise şöyle:
Adnan Gerger, Gazeteci, Yazar
Ahmet Büke, Yazar
Ahmet Müfit Bayram, Şehir Plancısı
Ahmet Saltık, Prof. Dr., Hekim
Ahmet Sarıcan, Eski Maden-İş GYK Üyesi
Ahmet Yavuz, Tümgeneral (E)
Ahmet Yıldız, Prof. Dr., Eğitim Bilimci
Ali Balkız, Yazar
Ali Kemal Akgül, Genel Sağlık İş Sendikası MYK Üyesi
Anıl Aba, İktisatçı, Yazar
Arda Kavaklıoğlu, Seslendirme Oyuncusu
Arda Kayhan, Radyolog, Prof. Dr.
Asaf Güven Aksel, Yazar
Ataol Behramoğlu, Şair
Attila Aşut, Yazar
Atilla Özsever, Gazeteci
Aydemir Güler, THTM YK Üyesi, Yazar
Ayhan Filazi, Öğretim Üyesi
Aykut Küçükkaya, Gazeteci
Aytunç Erkin, Gazeteci
Aziz Konukman, Prof. Dr., İktisatçı
Barış Pehlivan, Gazeteci
Barış Terkoğlu, Gazeteci
Berkan Çetin, Oyuncu
Beyza Acar, Akademisyen
Burak Ustaoğlu, KESK Haber-Sen Eski Genel Sekreteri, Bağımsız Belgeselci
Canan Kaya, Gazeteci
Canan Koç, Yazar, Sendika Uzmanı
Cangül Örnek, Öğretim Üyesi
Caner Beklim, Müzik Yapımcısı
Caner Taşpınar, Gazeteci
Canol Kocagöz, Karikatürist
Cansu Fırıncı, Oyuncu
Cemil Kılıç, Yazar, İlahiyatçı
Cemil Fuat Hendek, Yazar
Cenk Güray, Akademisyen, Müzisyen
Cenk Özdağ, Avukat, Akademisyen
Cengiz Erdinç, Gazeteci
Ceyhun İlsever, Dr., Öğretim Üyesi
Cihan Demirci Tansel, Profesör Doktor
Çağatay Tavşanoğlu, Akademisyen
Çağdaş Bayraktar, Gazeteci
Çağrı Kınıkoğlu, Yönetmen
Deniz Ezer, TÖB-SEN Genel Başkanı
Dengin Ceyhan, Sanatçı
Doruk Öztürk, Oyuncu
Emin İgüs, Müzisyen
Emrah Maraşo, Gazeteci, Editör
Emre Aygen, Gazeteci
Ender Helvacıoğlu, Yayıncı
Ender Özer, Ressam
Ender Yiğit, Sanatçı
Engin Solakoğlu, Emekli Diplomat
Eren Aksoyoğlu, Siyaset Bilimci
Erendiz Atasü, E. Öğretim Üyesi, Yazar
Erhan Nalçacı, THTM YK Üyesi, Öğretim Üyesi
Erinç Yeldan, Prof. Dr., İktisatçı
Ersin Eroğlu, Gazeteci
Enver Aysever, Gazeteci, Yazar
Fahrettin Fidan, Gazeteci
Gamze Yücesan Özdemir, Prof. Dr., Öğretim Görevlisi
Gökalp Eren, 68'liler Vakfı Eski Başkanı
Gökhan Kazbek, Gazeteci
Gülay Dinçel, İktisatçı
Gülcan Altan, Müzisyen
Günselin Seda Çetinkaya, Müzisyen
Haluk Hepkon, Yayıncı
Haluk Polat, Müzisyen
Haluk Yalvaç, Emekli
Hilmi Hacaloğlu, Gazeteci
Hizam Hasırcı, DHTM Başkanı
Hülya Küçükaras, Mühendis
Hüseyin Özel, E. Öğretim Üyesi
Iraz Akış, Öğretim Üyesi
İnci Beşpınar, Emekli Belediyeci
İnönü Alpat, Yazar
İrfan Ertel, Ressam
İskender Özturanlı, Gazeteci
İsmail Arı, Gazeteci
İsmail Tutoğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Eski Başkanı
İsmail Üstün, Emekli Öğretim Görevlisi
İsmet Orhan, Gazeteci, Yazar
Kaan Eroğuz, Bilim Ve Sosyalizm Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Kadir Demirel, Müzisyen
Kaya Güvenç, Mühendis
Kaya Tokmakçıoğlu, Öğretim Üyesi, Yazar
Kemal Okuyan, TKP Genel Sekreteri
Korkut Boratav, Prof. Dr., İktisatçı
Latif Tiftikçi, Tiyatro Sanatçısı
Levent Karaoğlu, Fotoğrafçı
Levent Üzümcü, Tiyatro Oyuncusu
Mahmut Şengül, Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı
Masum Gök, Gazeteci
Mehdi Beşpınar, Emekli Sendikacı
Mehmet Ali Güller, Gazeteci
Mehmet Okuroğlu, Oyuncu
Mehmet Şahin, Prof. Dr., Öğretim Görevlisi
Mehmet Somel, Öğretim Üyesi
Melih Yeşilbağ, Akademisyen
Melike Efendioğlu, Eğitimci
Melis Gönenç, Gazeteci
Merdan Yanardağ, Gazeteci
Mesut Odman, Yazar
Mete Özkurt, Öğretim Üyesi
Metin Coşkun, Sanatçı
Muammer Ketencoğlu, Müzisyen
Murat Akad, Türkiye Barış Komitesi Temsilcisi
Murat Akgöz, Yazar
Murat Beşer, Müzik Yazarı
Murat Güner, Müzisyen
Musa Ağacık, Gazeteci, Yazar
Musa Özuğurlu, Gazeteci, Yazar
Mustafa Büyüksipahi, Gazeteci
Mustafa Demir, Eğit-Der Eski Başkanı
Mustafa Kemal Emirel, Müzisyen
Mustafa Kemal Erdemol, Gazeteci
Mustafa Kenan Aybastı, Yönetmen
Mustafa Mert Bildircin, Gazeteci
Mustafa Türkeş, Prof. Dr., Öğretim Görevlisi
Mustafa Zulkadiroğlu
Müjde Tozbey, Önce Kadınlar Ve Çocuklar Derneği Başkanı
Naci Adıgüzel, Oyuncu, Yazar
Nazlı Deniz Korkmaz, Seslendirme Oyuncusu
Necdet Saraç, Gazeteci
Necmi Kaymakçı, Eczacı
Nejat Yavaşoğulları, Müzisyen
Neslihan Özfidan, Avukat
Neval Oğan Balkız, Hukukçu, Akademisyen
Nevzat Evrim Önal, Yazar, Öğretim Görevlisi
Nevzat Süs, Tiyatrocu
Nihat Behram, Şair, Yazar
Nursel Özçelik Cengiz, Yazar
Oğuz Gemalmaz, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı Başkanı
Oğuz Oyan, Prof. Dr., İktisatçı
Olgu Ülkenciler, Ressam
Orhan Aydın, Sanatçı
Orhan Bursalı, Gazeteci
Orhan Gökdemir, Gazeteci
Osman Korkut Kanadoğlu, Anayasa Profesörü
Osman Çutsay, Yazar
Ozan Çoban, Müzisyen
Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıçlar Sendikası Eski Başkanı
Özkan Atar, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı
Özgür Aydın, Öğretim Üyesi, ÜKD Başkanı
Perihan Sarı, Emekli İşbaşmüfettişi
Pınar Saraçoğlu, Gazeteci
Rahmi Yıldırım, Gazeteci
Rıfat Okçabol, E. Öğretim Üyesi
Saadet Ülker, E. Öğretim Üyesi
Sadık Usta, Yazar
Sait Munzur, Karikatürist
Seda Mit, İllüstratör Ve Grafik Tasarımcı
Sefa Uyar, Gazeteci, Yazar
Selen Kartay, Tiyatrocu
Semir Arslanyürek, Yazar, Yönetmen
Senan Kara, Oyuncu
Senem Doruk İnam, Kadın Dayanışma Komiteleri Sorumlusu
Serdal Bahçe, Öğretim Üyesi
Serdar Şahinkaya, İktisatçı, Yazar
Serpil Güvenç, Yazar
Sevra Baklacı, Yönetmen
Sinan Sönmez, Akademisyen
Şule Aydın, Gazeteci
Tarık Günersel, Şair, Yazar
Taylan Polat Toraman, Kemalist Yön Hareketi Başkanı
Tevfik Kızgınkaya, Gazeteci, Yazar
Tuğrul Çutsay, Ressam
Tuğrul Keskin, Şair
Tuna Pektaş, Küratör
Turgay Develi, Gazeteci, Eski Mv.
Uğurhan Akyüz, Öğretim Üyesi
Ulaş Can, Gazeteci
Ulaş Özer, Akademisyen, Müzisyen
Ulvi Oğuz
Ümit Aslanbay, Gazeteci, Yazar
Volkan Algan, Yazar
Yalçın Özkütük, Tuğamiral (E)
Yael Taranto, İktisatçı
Yıldıray Ozan, Öğretim Üyesi
Yiğit Günay, Gazeteci
Yücel Çiftçi, Yazar
Zeynep Suda, Öğretim Üyesi
Zuhal Okuyan, Öğretim Üyesi
Zülal Kalkandelen, Gazeteci