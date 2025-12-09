Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi'nden çağrı: 'Zaman 1919’dan yeniden başlamaktadır'

Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi, Türk Milleti'ne Anıtkabir'de toplanmak üzere çağrıda bulundu. Partinin açıklamasında ''Bu yıkıma karşı duran, itirazı olan tüm halkımızı 27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 14:00'te Anıtkabir’de Ata’mızın huzurunda bir araya gelmeye, ortak ses vermeye çağırıyor'' ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyetçi Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi'nin yaptığı açıklama şöyle:

TÜRK MİLLETİ'NE AÇIK ÇAĞRIMIZIDIR!

Tarih 27 Aralık 1919… Fiili işgal başlamış, saray işgal güçleriyle tam bir iş birliği içinde teslim olmuştur. Mustafa Kemal milli mukavemetin merkezi olarak seçtiği Ankara’ya gelir ve kendisini kağnılarla karşılayan köylüye, esnafa, seymen alayına, efelere şöyle seslenir: ''Vatandaşlarım, ne şu, ne bu kuvvet bizi kurtarabilir. Bizi sizin gibi fedakar ve cesur halkımız kurtaracaktır.''

Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi, ''Terörsüz Türkiye adı altında Türk Milleti’ne kurulan BOP tuzağının temsil heyetinin, binlerce vatandaşımızın katili narko-terörist Öcalan’ın ayağına ziyarete gideceği gün biz de Atatürk’e Anıtkabir’e gideceğiz'' açıklaması yapmıştı. Ancak dün hep beraber şahit olduk ki; gidiş tarih ve zamanlarını açıklamaktan dahi korktukları ‘suçluların telaşı’ içindeler.

Suçludurlar! Anayasaya karşı suçludurlar! Millete karşı suçludurlar! Doğmamış bebelerimize karşı suçludurlar! Şehit ve gazilerimize karşı suçludurlar! Türk tarihine ve atalarımıza karşı suçludurlar!

Değerli Türk Milleti!

27 Aralık 2025, aradan geçen 106 yıla karşın zaman 1919’dan yeniden başlamaktadır.

Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi; esnafı, işçisi, köylüsü, sanatçısı, yazarı, gazetecisi, akademisyeni, siyasetçisi, bürokratı, kadını, erkeği, genci ile bu yıkıma karşı duran, itirazı olan tüm halkımızı 27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 14:00'te Anıtkabir’de Ata’mızın huzurunda bir araya gelmeye, ortak ses vermeye çağırıyor. Bizi bizden başka kurtaracak yoktur.

Saygılarımızla.