Kadınlar Prof. Dr. Celal Şengör'ü protesto etti: 'Elini kolunu sallayarak dolaşamazsın'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 22:37

Güncelleme: 25.10.2023 - 22:38

Katıldığı bir televizyon programında kadın öğrencisini taciz ettiğini itiraf eden Prof. Dr. Celal Şengör söyleşi için geldiği İzmir'de protesto edildi.

Mor Dayanışma ve Kampüs Cadıları üyeleri, Karşıyaka Belediyesi'nin Bostanlı Suat Taşer Kültür Merkezi’nde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla düzenlediği Celal Şengör söyleşisini protesto etti.

Şengör’ün söyleşi yaptığı salonun önünde bir araya gelen kadınlar, 'Şengör’ün bir kadını taciz ettikten sonra elini kolunu sallayarak dolaşamayacağını' vurguladı.

Kadınlar sık sık “Tacizci hoca istemiyoruz” sloganları attı. Güvenlik görevlileri protestocuları engelleme girişimleri nedeniyle tartışmalar yaşandı.

KAMPÜS CADILARINDAN PAYLAŞIM

Öte yandan Kampüs Cadıları’nın X hesabından yapılan paylaşımda da şu ifadelere yer verildi:

“Tacizci Celal Şengör’ün Karşıyaka Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı söyleşisine ‘bilim insanı’ olarak davet edilmesini protesto ettik. Mesleki unvanlarınız, statünüz tacizi aklamanın bahanesi olamaz! Tacizci akademisyenleri korumanızı kabul etmeyeceğiz!”

Tacizci Celal Şengör’ün Karşıyaka Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı söyleşisine “bilim insanı” olarak davet edilmesini protesto ettik.



Mesleki unvanlarınız, statünüz tacizi aklamanın bahanesi olamaz! Tacizci akademisyenleri korumanızı kabul etmeyeceğiz! pic.twitter.com/Ef3CqKgZtN — Kampüs Cadıları (@KampusCadilari) October 25, 2023

NE OLMUŞTU?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepki çekmişti.

Videoda Şengör, “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Babam bile böyle bir şey yapmadı dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Celal Şengör tepki çeken video sonrası ilk açıklamayı “Neler Oluyor Hayatta” programına yapmıştı.

Şengör’ün ifadelerine yer veren Hakan Ural, şöyle konuşmuştu:

“Celal Hoca diyor ki; Ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum.’”