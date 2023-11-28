Erhan Afyoncu’dan Celal Şengör’e: ‘Tarihi jeologdan dinlemeyeceğiz’
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Filistinliler toprak satmadı diyen zır cahildir" diyen Prof. Dr. Celal Şengör'e, "Tarihi jeologdan dinlemeyeceğiz" sözleriyle yanıt verdi.
Prof. Dr. Celal Şengör, Oğuzhan Uğur’un programına katılarak, Filistinlilerin toprak sattığını söylemişti. Şengör, programda "Büyük ölçüde satılmıştır. Satılmadı diyenler zır cahillerdir" ifadelerini kullanmıştı.
Şengör’ün sözlerine İlber Ortaylı’dan da destek gelmişti. Ortaylı da "Eskiden Filistinli demek arazi satıp yaşayan insan demekti" ifadelerini kullanmıştı.
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Celal Şengör’ün ifadelerinin sorulması üzerine, "Tarihi jeologdan dinlemeyeceğiz" şeklinde yanıt verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte tam liste...
- Kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- Belözoğlu, Ilıcalı'nın parasını kaptırmış
- Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
- Ve Tanju Özcan 'Baba Evi'nde
- NATO'dan Türkiye açıklaması
- O kadınla ilgili karar verildi!
- 5 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı!
- Türk Lirası'nın gerçek değerini açıkladı