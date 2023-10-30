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Cezayir, İsrail'i hedef aldı: Yaşananlar tam bir savaş suçudur

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Filistinlilerin terörist olmadıklarını, vatanlarını savunduklarını ve Gazze'de yaşananların tam bir savaş suçu olduğunu belirtti.

AA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 07:44
Cezayir, İsrail'i hedef aldı: Yaşananlar tam bir savaş suçudur
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, başkent Cezayir’in güneyindeki Celfe kentinde bölge halkıyla gerçekleştirdiği buluşmada, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cezayir devlet televizyonu tarafından naklen yayınlanan buluşmada Tebbun, “Gazze’de yaşananlar tam bir savaş suçudur” dedi.

İsrailli ve Batılı liderlerin Filistinli direnişçileri terörist olarak nitelemelerini reddeden Tebbun, “Filistinler terörist değiller, zira onlar kendi vatanlarını ve haklarını savunuyorlar” ifadesini kullandı.

Fransa’nın da Fransız sömürgeciliğine karşı Cezayir Kurtuluş Devrimi'ne (1954-1962) katılanları terörist olarak nitelendirdiğini hatırlatan Tebbun, Cezayirli lider el-Arabi Bin Mehidi’nin “Bize uçaklarınızı verin biz de size el yapımı bombalarımızı verelim” şeklindeki sözünü örnek verdi.


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