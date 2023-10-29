Spor il müdürü Cumhuriyet'i hedef aldı: Bugün son günü

Yayınlanma: 29.10.2023 - 19:11

Güncelleme: 29.10.2023 - 19:19

Tüm yurtta Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşı kutlanırken Konya'nın Ereğli ilçesi Gençlik ve Spor Müdürü Cumali Özince, skandal bir paylaşıma imza attı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet’i hedef alan Özince, "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü” diye yazdı.

TEPKİ GELDİ, MÜDÜR ÇARK ETTİ

Kullanıcıların tepkisi üzerine yeni bir paylaşım yapan Özünce, Cumhuriyet'i överek "Türk dünyasının gururu, mazlumların umudu, 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet payidar eyle" ifadesini kullandı.

CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş ise skandal paylaşıma imza atan Özince’yi sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya hesabından il müdürünün tutuklanmasını talep eden Türktaşi "Ereğli Gençlik ve Spor ilçe müdürü sonunda Cumhuriyet düşmanlığını itiraf etti. Cumhuriyetimizin 100. Yıl kutlamaları sindiremediğini sosyal medya da yaptığı paylaşımlar ile açıkça Cumhuriyet düşmanlığını ilan etti. Hala o koltukta nasıl oturuyor?" ifadelerini kullandı.

Ereğli Gençlik ve Spor ilçe müdürü sonunda Cumhuriyet düşmanlığını itiraf etti



Cumhuriyetimizin 100. Yıl kutlamaları sindiremediğini sosyal medya da yaptığı paylaşımlar ile açıkça Cumhuriyet düşmanlığını ilan etti. Hala o koltukta nasıl oturuyor?#CumaaliÖzinceTutuklansın pic.twitter.com/Zs8VeiidKb — Nejat Türktaş (@nejat_turktas) October 29, 2023

Türktaş, “Ereğli Kaymakamlığını ve Ereğli’deki bütün yetkilileri Cumali Özince’nin tutuklanmasıyla ilgili göreve davet ediyorum” dedi.