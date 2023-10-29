Spor il müdürü Cumhuriyet'i hedef aldı: Bugün son günü
Konya'nın Ereğli ilçesi Gençlik ve Spor Müdürü Cumali Özince, bir asrı deviren Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef aldı. Sosyal medya hesabından "Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" bir sonraki paylaşımı yapan Özince, gelen tepkiler üzerine çark etti.
Tüm yurtta Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşı kutlanırken Konya'nın Ereğli ilçesi Gençlik ve Spor Müdürü Cumali Özince, skandal bir paylaşıma imza attı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet’i hedef alan Özince, "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü” diye yazdı.
TEPKİ GELDİ, MÜDÜR ÇARK ETTİ
Kullanıcıların tepkisi üzerine yeni bir paylaşım yapan Özünce, Cumhuriyet'i överek "Türk dünyasının gururu, mazlumların umudu, 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet payidar eyle" ifadesini kullandı.
CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş ise skandal paylaşıma imza atan Özince’yi sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya hesabından il müdürünün tutuklanmasını talep eden Türktaşi "Ereğli Gençlik ve Spor ilçe müdürü sonunda Cumhuriyet düşmanlığını itiraf etti. Cumhuriyetimizin 100. Yıl kutlamaları sindiremediğini sosyal medya da yaptığı paylaşımlar ile açıkça Cumhuriyet düşmanlığını ilan etti. Hala o koltukta nasıl oturuyor?" ifadelerini kullandı.
Ereğli Gençlik ve Spor ilçe müdürü sonunda Cumhuriyet düşmanlığını itiraf etti— Nejat Türktaş (@nejat_turktas) October 29, 2023
Cumhuriyetimizin 100. Yıl kutlamaları sindiremediğini sosyal medya da yaptığı paylaşımlar ile açıkça Cumhuriyet düşmanlığını ilan etti. Hala o koltukta nasıl oturuyor?#CumaaliÖzinceTutuklansın pic.twitter.com/Zs8VeiidKb
Türktaş, “Ereğli Kaymakamlığını ve Ereğli’deki bütün yetkilileri Cumali Özince’nin tutuklanmasıyla ilgili göreve davet ediyorum” dedi.
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