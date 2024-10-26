“Cumhuriyet’i #KalbimizAtaAta çalışarak kutluyoruz”

Yayınlanma: 26.10.2024 - 12:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 12:00

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl coşkusunu da Sabancı Gençlik Seferberliği odağında hazırladığı reklam filmiyle yaşayan Sabancı, #KalbimizAtaAta mesajıyla güçlendirdiği film ile Türk gençliğine umut oluyor.

Her yıl Cumhuriyet’i sahada çalışarak kutlayan Sabancı, “Bütün ümidim gençliktedir” diyen Ulu Önder Atatürk’ün izinde başlattığı Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında Türkiye’yi Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı ile donatırken, ülkemizin beyin gücünün Türkiye’de kalmasını, ülke çapında gençlere, girişimcilere inovasyona ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlanmasını amaçlıyor.