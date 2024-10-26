“Cumhuriyet’i #KalbimizAtaAta çalışarak kutluyoruz”
“Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşma” prensibiyle, yaklaşık 100 yıldır toplumsal kalkınmaya öncülük eden Sabancı Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında başlattığı Sabancı Gençlik Seferberliği ile Türkiye’de yeni bir sosyal kalkınma modelinin temelini atıyor
Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl coşkusunu da Sabancı Gençlik Seferberliği odağında hazırladığı reklam filmiyle yaşayan Sabancı, #KalbimizAtaAta mesajıyla güçlendirdiği film ile Türk gençliğine umut oluyor.
Her yıl Cumhuriyet’i sahada çalışarak kutlayan Sabancı, “Bütün ümidim gençliktedir” diyen Ulu Önder Atatürk’ün izinde başlattığı Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında Türkiye’yi Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı ile donatırken, ülkemizin beyin gücünün Türkiye’de kalmasını, ülke çapında gençlere, girişimcilere inovasyona ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlanmasını amaçlıyor.
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