Cumhuriyetimizin 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı: Halkın bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir’de düzenlendi. Tören, devlet erkânının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki Aslanlı Yol’daki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkânı yer aldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin törene katılmaması dikkat çekti.

SARAY’DA BAYRAM TEBRİĞİ

Erdoğan, Anıtkabir’deki törenin ardından Saray’a geçti. Buradaki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kurumlarının yöneticileri, Ankara’da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Erdoğan’a bayram tebriklerini sundu.

SAYGISIZLIK

Bu bayramda da Anıtkabir’de yapılan resmi tören için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tüm önlemlere karşın, anıt mezar niteliği taşıyan Anıtkabir’de yandaşlar tarafından atılan sloganlara hâlâ çözüm bulunamadı. Bir grup tören esnasında ıslık çalarak her milli bayramda olduğu gibi “Recep Tayyip Erdoğan” ve “Her yer Tayyip her yer Erdoğan” sloganları attı.

Törenlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılan askerlerin isimlerinin tek tek kontrol edilmesi ve birkaç noktada polisler tarafından üst araması yapılması uygulamasından vazgeçildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı’na çağrı yaparak kamuoyunun tepkisini çeken uygulamanın düzeltilmesini istemişti.