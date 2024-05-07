Cumhuriyet'in 100. yılı: 97 yıllık Cağaloğlu günlerinin bitişi ve Şişli’ye taşınma süreci...Dayanışmanın merkezi
Cumhuriyet gazetesi yayın hayatına, Cağaloğlu’nda bulunan, 1908’den sonrası İttihat ve Terakki Partisi’nin genel merkez binası olarak kullanılan Kırmızı Konak’ta başladı.
Kırmızı Konak’ın duvar renklerinin solmasıyla bina Pembe Konak olarak anılmaya başladı. 70’li yılların ortasına kadar bina gazeteye ev sahipliği yaparken sonrasında konağın bahçesine yapılan ek bina, 17 Ekim 2005’e gazetenin merkezi oldu. Cumhuriyet, 17 Ekim 2005 sonrasında ise yayın hayatına Şişli Mecidiyeköy’deki binasında devam ediyor. Gazetemizde 14 yıl genel yayın yönetmenliği yapan İbrahim Yıldız, efsane binanın dokusunu, geleneklerini ve sonrasını anlattı.
Üç katlı binanın en önemli özelliklerinden birisinin içerisinde matbaanın da olması olduğunu belirten Yıldız, “Gazeteciler ve matbaa emekçileri iç içeydi. Dayanışmanın merkezi gibiydi bina. Herkes aynı havayı kokluyor, hazırlanan gazete sıcağı sıcağına elden elde dolaşıyor ve gerekirse düzenlemeler yapılıyordu. Yapılan gazeteyi hemen elimize alabilmek büyük moral oluyordu” dedi. O zaman, şimdiki teknolojinin olmamasından kaynaklı sürecin daha farklı ilerlediğinin altını çizen Yıldız, “Son düzenlemelerden sonra gazetenin kalıpları çıkarılıyor, araçla uçağa, uçakla da Ankara ve İzmir’e yollanıyordu” ifadelerini kullandı. Yıldız, Cumhuriyet’in “Babıâli’nin gazeteci okulu’ olduğunu söylerken gazetemizden çıkan gazetecilerin hem Cumhuriyet’te hem başka televizyon ve gazetelerde yazar ve yönetici olarak önemli yerlere geldiğini, bu geleneğin de devam ettiğine dikkat çekti. Yıldız, Cumhuriyet’i diğer gazetelerden ayıran bir başka özelliğin de olaylar karşısında “yazar-çizer-çalışan” olarak ortak hareket edilebilmesi olduğuna işaret etti.
GEÇİŞ SÜRECİ
Yıldız, gazetelerin binaları arasındaki geçişi ise şöyle anlattı: Ahşap konak bir süre sonra hem yıpranmaya hem de yetmemeye başladı. Öncelikli çözüm, konağın bahçesine ek beton bina yapmak oldu. Sonrasında ise İlhan Selçuk ve Alev Coşkun ile yer arayışına giriştik. Şu anki binayı bulduk. Eski HAVA Ş binası olduğu için teknik altyapısı hazırdı ve de yeri çok merkeziydi. 17 Ekim 2005’te de bu taşınma işlemi gazete künyesine de yansıdı.
GÖZALTILAR VE KAYIPLAR ‘BUNLARA ALIŞACAKSIN’
lk olarak bir dava kapsamında
Ankara’da gözaltına alındığını
ve iki gün gözaltında kaldığını
belirten Yıldız, “O zamanlar
gazetecilerin gözaltına
alınması çok yaygın bir durum
değildi. İstanbul’a döndüğümde
İlhan Selçuk’un ilk sözü ‘Oğlum
burası Cumhuriyet gazetesi,
bunlara alışacaksın’ olmuştu.
Dediği gibi de oldu, maalesef
gözaltılara, tutuklamalara alıştık,
bunlara ölümler de eklendi” dedi. Yıldız,
en unutamadığı yaralayıcı anılardan
birisinin ise Mumcu’nun ölüm haberi
olduğunu söyledi. “Vapurdaydım ve
gazeteye geçiyordum” diyen Yıldız,
“O kara haberi aldığımda yaşadığım
şok ve üzüntüyü hâlâ tüm canlılığıyla
anımsıyorum” ifadelerini kullandı.
12 Eylül 1980 darbesi sonrası bir
süre gazetenin son halini görevli
subayların kontrol ettiğini belirten
Yıldız, “Ertesi gün sayfalarda boş sütun
olması, o haberin ya da köşe yazısının
sansürlendiğini gösterirdi. Buna karşın
Cumhuriyet, baskıya boyun eğmeden
inandığı doğruları yazmaya devam etti.
Farklı zaman ve olaylar dahlinde İlhan
Selçuk üzerinden gazeteye müdahale
etmek isteyenler oldu, İlhan ağabeyin
onlara yanıtı hep ‘Herkes kendi işine
baksın’ oldu” dedi.
ÖDÜN VERMEDEN REKABET
90’lı yılların gazeteler arası rekabetin yoğun
olduğunu ve Cumhuriyet’in önemli atılımlar
yaptığını belirten Yıldız, ancak bunun gazetenin
önceliklerine bağlı kalarak yapıldığına işaret
etti. Yıldız şunları söyledi: “Birçok gazete
kuponla ürünler veriyordu. Bizim sloganımız
ise ‘Cumhuriyet sadece gazete verir’di. Salı
günleri klasikler, Cuma
günleri ise Aydınlanma
kitapları verdik
ücretsiz. Sonrasında
da özel günlerde kendi hazırladığımız
müzik ve film cdleri verdik. Seslendirmelerini
de Rutkay Aziz yaptı.”
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