Cumhuriyet’in 100. yılı Türkiye genelinde coşkuyla kutlandı
Cumhuriyet’in ilanının 100. yılı bugün Türkiye genelinde coşkuyla kutlandı. 81 ilde sokaklarda geçit törenleri ve meydanlarda kutlamalar düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde, Pazartesi okulların tatil olduğunu açıkladı.
Ankara’da gün boyu en yoğun olan yer Anıtkabir’di. Günün ilk saatlerinden akşama kadar tıklım tıklım olan Anıtkabir’in üzerinde SoloTürk uçuş ekibi de bir gösteri düzenledi.
Ankara’da belli noktalarda da halk konserleri düzenlendi.
İstanbul’da valilik ve belediyeler tarafından Vatan Caddesi ile Üsküdar Sahili’nde düzenlenen resmi geçitlere katılım yoğundu.
Kutlamalar öğleden sonra İstanbul Boğazı’nda düzenlenen Türk Yıldızları ve SoloTürk uçuş gösterileriyle devam etti.
Uçaklar öncelikle gökyüzüne ay yıldız çizdi ve 100 yazdı.
Vatandaşların alkışları arasında hem Avrupa hem de Anadolu yakasında alçak uçuşlar da gerçekleştirildi.
Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun başını çektiği 100 gemi ve denizaltı Boğaz'dan geçti.
Daha sonra 101 pare top atışı yapıldı.
Akşam saatlerinde ise havai fişek gösterileri düzenlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akşam Maltepe sahilinde düzenlediği konsere de yoğun katılım oldu.
https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1718679600245473504?s=48&t=AxRAtgwqkA1sDnSytuyEgQ
Diğer kentlerde de geçit törenler, konserler ve fener alayları düzenlendi.
SİYASETÇİLERDEN MESAJLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11:00’de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı törenle devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu.
Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk,
“Milletçe, 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz.
“Tarihimizin bu önemli dönüm noktasında, zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.
“Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık.
“Türkiye'yi, tarihinin yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak, ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız.
“Cumhuriyet'imiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir.
“Ruhun şad olsun, Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun."
Erdoğan saat 19:23’te ise Vahdettin Köşkü’nden ulusa seslendi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk devletlerinin tarihinde bir kopuş veya kesinti değil, “yeni bir filiz verme” olduğunu belirten Erdoğan, Atatürk’ün ölümünün ardından tek parti döneminde yaşanan sorunlara değindi ve 2002’de iktidara gelmeleriyle birlikte durumun değiştiğini vurguladı.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, Atatürk’ün “Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” sözünü hatırlattı.
Cumhuriyetin demokrasiye giden yolda ilk ve en önemli adım olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Atatürk ve silah arkadaşlarını kastederek "Onlar, düşünü kurdukları Cumhuriyet’i inşa ettiler. Bizlere düşen görev ise, güzel Cumhuriyetimizi, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır" dedi.
HEDEP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da yayımladıkları ortak açıklamada cumhuriyetin ilk 100 yılında en önemli eksiğin demokratik niteliğin olmaması, farklılıkların özgürce yaşanamaması ve tekçi zihniyetin hakimiyeti olduğunu belirtirken ikinci yüzyılda demokratik bir cumhuriyetin başka Kürt sorunu olmak üzere diğer sorunları da çözebileceğini ekledi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizi yaşatmak için imkan ve kabiliyetlerimizi aralıksız geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.
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