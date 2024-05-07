Cumhuriyet'in 100. yılı...Türkiye’deki eğitim sistemi Cumhuriyet gazetesinin her zaman kırmızı çizgilerinden oldu: Daima laik eğitim ve fırsat eşitliği peşinde

Eğitim, gazetemiz için her zaman çok önemli, çok öncelikli bir yere sahip. Laik ve bilimsel eğitimi tehlikeye atan her uygulamayı kamuoyuna duyurmanın en büyük sorumluluğumuz olduğu bilinciyle, eğitimin dinselleştirilmesine, çağdaşlıktan uzaklaştırılmasına yönelik her adımı haberleştiriyoruz.

Figen Atalay
Yayınlanma: 07.05.2024 - 04:00
Cumhuriyet'in 100. yılı...Türkiye’deki eğitim sistemi Cumhuriyet gazetesinin her zaman kırmızı çizgilerinden oldu: Daima laik eğitim ve fırsat eşitliği peşinde
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Toplumda görünmeyenlerin; isteklerini sorunlarını duyuramayanların sesi olma çabası içinde ürettiğimiz haberlerle, çalışmak zorunda kalan, eğitim dışına itilen, zorla evlendirilen, gereksinimi olduğu halde hak ettiği özel eğitimi alamayan, okula aç giden, forması olmadığı için derse alınmayan çocukların hikâyelerini sayfalarımıza taşıdık ve buna devam edeceğiz.

Eğitim, Cumhuriyet gazetesi için her zaman çok özel bir önem taşıdı, taşımaya da devam ediyor. Eğitim konusunda çok hassas olduğumuz “kırmızı çizgi”lerimiz var. Öncelikle laik eğitime vurulan her darbeyi kamuoyuna duyurmak en büyük sorumluluklarımızdan biri oldu.

Erken yaşta zorla evlendirilen kız çocukları, hak ettikleri eğitime ulaşamayan engelli çocuklar ve gençler, çalışmak zorunda kalan çocuklar, iş cinayetlerinde yaralanan, hayatlarını kaybeden çocuklar, tarımda çalıştırılan çocuklar, eğitimin dışına itilen, bu haklarını kullanmalarına izin verilmeyen çocuklar, yoksul ve yoksun bırakılan çocuklar, suça itilen çocuklar, adalet sistemi içinde zarar gören çocuklar, okulöncesi eğitime ulaşamayan çocuklar, öğrenim görmesine izin verilmeyen kız çocukları... 

Gazetemizde eğitim alanında haberler üreten muhabirler olarak her zaman toplumda görünmeyenlerin isteklerini; sorunlarını duyuramayanların sesi olduk ve olacağız. Şimdi geçmiş yıllarda gazetemizde çıkan önemli eğitim haberlerinden birkaç örnek verelim.

AKP KURBANI MİNİKLER

AKP hükümetinin eğitimi dini esaslara dayandırma çabasının bir ürünü olan “4+4+4” eğitim sistemi, ilk açıklandığından itibaren gazetemizin sayfalarında pek çok kez yer aldı. 66 aylık çocukların neredeyse zorla okullu yapıldığı sistemin başlangıcını 10 Eylül 2012 tarihli gazetemizin birinci sayfasında “AKP kurbanı minikler” başlığıyla duyurmuşuz. 13 Eylül 2012 tarihli sayımızda ise 5.5 yaşındaki çocukların bodrum katında, kazan dairesinden bozma bir sınıfta eğitim gördüğüne ilişkin bir haber var. 4+4+4 sisteminin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin görüşleri ve sisteme tepkileri içeren çok sayıdaki haberin ardından verilen zararın somut verileri, “Bir kuşak kayboldu” manşetiyle 5 Temmuz 2022 tarihli gazetemizde gözler önüne serilmiş.

Haberde, 2012-2013 öğretim yılında ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerden küçük yaş grubunda olanların merkezi sınavdaki akademik performanslarının, büyük yaş grubundaki öğrencilerin çok gerisinde kaldığı verilerle anlatılıyor.  

  


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