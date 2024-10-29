Cumhuriyet’in 101. yaşı Muğla’da coşkuyla kutlanacak

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 101 yıl önce Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun idare olarak ilan ettiği Cumhuriyet 101.yaşına giriyor. Atatürk ilke ve devrimlerini 101 yıldır yaşatan Muğla, Cumhuriyet Bayramı’nı yine tüm vatandaşları ile birlikte coşkuyla kutlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 101.yaşını 6 ilçede düzenleyeceği konser ve etkinlikler ile 7’den 70’e tüm vatandaşları ile coşkuyla kutlayacak. Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Meydanı’nda ünlü sanatçı Yaşar, Dalaman Cumhuriyet Meydanı’nda Grup Gündoğarken, Marmaris Atatürk Meydanı’nda Fuat Saka, Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda Norm Ender, Ortaca Belediye önünde Grup Evdeki Saat, Seydikemer Belediye Meydanı’nda Ender Balkır sahne alacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Cumhuriyet’in 101. Yılı için kutlama mesajı yayımladı.

Aras açıklamasında “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserimdir’ dediği Cumhuriyetin 101. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet bizim için sadece bir yönetim şekli değil, uygarlığın ve aydınlığın sembolü oldu. Cumhuriyet bugünden yarına gelen bir şey değildir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilerici vizyonu ve güçlü stratejisiyle mümkün kıldığı en güzel eserdir. Cumhuriyet fikrinin oluşması, ilan edilmesi ve gelişimi Türkiye’nin her dönemi için yol gösterici bir ışıktır. Bizim üzerimize düşen Ata’mızın söylediği gibi Cumhuriyeti yüceltmek ve yaşatmaktır. Ancak böyle çağdaş, demokratik, laik ve güçlü bir Türkiye’yi inşa edebiliriz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliği ve Aziz Türk Milletinin üstün mücadelesiyle kurulan Cumhuriyetimizin 101. yılını yürekten kutluyor, Cumhuriyeti bize miras bırakan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, yol arkadaşlarına ve Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Yaşasın Cumhuriyet! İlelebet Cumhuriyet!” dedi.