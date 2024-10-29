Cumhuriyetin 101. yılı anısına doğa yürüyüşü

Ayancık Doğa Sporları Ekibi, Cumhuriyetin 101. yılı anısına doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin 101. yılı anısına doğa yürüyüşü
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AA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 17:44

Ayancık Doğa Sporları Ekibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gaziler anısına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Sinop'un Ayancık Kuzdağı ve Duvarsökü rotalarında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

BAYRAKLARLA YÜRÜDÜLER

Ayancık'ta doğa etkinliklerine 2013'te başlayan ve 2017 yılından beridir aralıksız devam eden ekip, ellerinde Türk Bayraklarıyla yürüyüş yaptı. 

Öznur Yılmaz ve Müzeyyen Bulut tarafından organize edilen yürüyüşler, ormancılar rehberliğinde devam ediyor.


Etiketler: #yürüyüş #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #29 Ekim

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